游盈隆任中選會主委 藍白封殺胡博硯3人

中選會人事同意權案昨記名投票，主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人過關，另三人未跨過同意門檻。（記者田裕華攝）

立法院會昨進行中選會人事同意權案記名投票。根據開票結果，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等三人則遭藍白封殺。

中選會目前僅剩四名委員在任，依規定至少有五名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年十二月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院。

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民進黨團對游有雜音 仍對所有被提名人都投同意票

中選會委員被提名人投票意向，民進黨團內部雖對游盈隆有雜音，但仍表態全數支持，國民黨團、民眾黨團在投票前保密到家。根據各黨席次，國民黨團加上參與運作的無黨籍立委陳超明、高金素梅共有五十四席，民進黨五十一席、民眾黨八席。立法院現有一一三席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到五十七張同意票。昨共有一一二位委員領票，未領票者為國民黨立委謝衣鳯。

根據投票結果，民進黨團對所有被提名人都投下同意票；國民黨團、民眾黨團皆同意游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，藍、白並分別對胡博硯、黃文玲、陳宗義投下無效票、不同意票。

立法院長韓國瑜於開票後宣布，游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬均獲一一二張同意票，游盈隆依法同意為中選會主委，李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬為中選會委員。胡博硯獲五十一張同意票、九張不同意票、五十二張無效票；黃文玲獲五十一張同意票、八張不同意票、五十三張無效票；陳宗義獲五十一張同意票、九張不同意票、五十二張無效票。三人皆未獲半數同意，不同意胡為中選會副主委，黃、陳為中選會委員。

游：絕不偏袒任何政黨

游盈隆稍後對跨黨派位立委的支持致謝，並表示，台灣能昂然立足在世界，一是靠自由的選舉，一是靠晶片，中選會的定位應該是「台灣民主選舉的守護神」；他任期內將全力打造最公平的選舉競爭環境，絕不偏袒任何政黨，其核心價值就是「自由選舉」。

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