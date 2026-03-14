為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    對岸求職 履歷秀情報來源、組織、身分 國安局前組員情資洩中國 判刑4年定讞

    2026/03/14 05:30 記者張文川／台北報導
    國家安全局前組員彭順富求職中國，漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，最高法院昨駁回上訴，判刑4年定讞。（資料照）

    國家安全局前組員彭順富求職中國，漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，最高法院昨駁回上訴，判刑4年定讞。（資料照）

    已退役的國家安全局前組員彭順富，二〇一八年為了在中國謀求教職，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站投履歷，卻刊登他在國安局的工作經歷、任職期間的研究成果，洩漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，歷審皆依修正前國家情報工作法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處四年有期徒刑，最高法院昨駁回檢、辯上訴，全案定讞。

    彭順富工作內容 核定永久保密

    判決指出，彭順富一九九五年起任職國安局某單位組員，負責電子密碼機破密等業務，屬情工法定義管制的情報人員，其工作內容由國安局局長核定為機密等級，依據國家機密保護法，應「永久保密、不得洩漏」。

    彭順富自二〇〇六年停役後未再復職，二〇一八年五月為了在中國找教職工作，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站刊登履歷，具體陳述其國安局工作經歷，及任職期間的國安項目研究成果，洩漏情報來源、管道、組織、情報人員身分等情報資訊。

    桃園地檢署接獲檢舉偵辦、起訴，一審桃園地院認為彭男是在情工法修正加重之前犯案，舊法最重刑度為五年，量處四年徒刑。檢方認為量刑過輕，彭男上訴主張無罪。

    曾違反情工法、犯後未見悔意

    二審高等法院認定彭犯矢口否認犯罪，犯後態度不佳、未見悔意，且先前即有違反情工法被判刑、停役的前科紀錄，且他曾任國家安全局，應當了解情報工作對國家的重要性，將國安局經歷和國安研究成果洩漏於中國教育機構，洩漏情報工作資訊，從重量處四年徒刑。最高法院認為二審判決未違誤法令，維持原判定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播