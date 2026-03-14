對岸求職 履歷秀情報來源、組織、身分 國安局前組員情資洩中國 判刑4年定讞

國家安全局前組員彭順富求職中國，漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，最高法院昨駁回上訴，判刑4年定讞。（資料照）

已退役的國家安全局前組員彭順富，二〇一八年為了在中國謀求教職，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站投履歷，卻刊登他在國安局的工作經歷、任職期間的研究成果，洩漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，歷審皆依修正前國家情報工作法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處四年有期徒刑，最高法院昨駁回檢、辯上訴，全案定讞。

彭順富工作內容 核定永久保密

判決指出，彭順富一九九五年起任職國安局某單位組員，負責電子密碼機破密等業務，屬情工法定義管制的情報人員，其工作內容由國安局局長核定為機密等級，依據國家機密保護法，應「永久保密、不得洩漏」。

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彭順富自二〇〇六年停役後未再復職，二〇一八年五月為了在中國找教職工作，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站刊登履歷，具體陳述其國安局工作經歷，及任職期間的國安項目研究成果，洩漏情報來源、管道、組織、情報人員身分等情報資訊。

桃園地檢署接獲檢舉偵辦、起訴，一審桃園地院認為彭男是在情工法修正加重之前犯案，舊法最重刑度為五年，量處四年徒刑。檢方認為量刑過輕，彭男上訴主張無罪。

曾違反情工法、犯後未見悔意

二審高等法院認定彭犯矢口否認犯罪，犯後態度不佳、未見悔意，且先前即有違反情工法被判刑、停役的前科紀錄，且他曾任國家安全局，應當了解情報工作對國家的重要性，將國安局經歷和國安研究成果洩漏於中國教育機構，洩漏情報工作資訊，從重量處四年徒刑。最高法院認為二審判決未違誤法令，維持原判定讞。

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