    首頁 > 政治

    沈有忠：中共「宗教中國化」促統

    2026/03/13 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委沈有忠昨日出席「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會。（記者張嘉明攝）

    陸委會副主委沈有忠昨日示警，中國內需、外銷不振，中國呼籲台商西進，但在中國的挑戰還是大於機遇。中共今年對台統戰工作，將持續「促統、促融合」、「反獨、反介入」，更把「宗教中國化」納入「推進祖國統一大業」。

    民族團結法 典型跨國鎮壓、長臂管轄

    沈有忠在「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會表示，中共對台今年依舊是「兩促兩反」，促統、促融合，反獨、反介入，二〇二六年會出現混搭使用，甚至制定具體政策和法律。例如中國人大通過「民族團結進步促進法」，有別於二〇〇五年「反分裂國家法」是以反對為主，以後是要「促進統一」。該法是促統和反獨並進，只要沒有推進國家統一、民族統一，均有訂定罰則，要用「刑法」對付，還包括境外中國公民。

    沈有忠談及，對中共而言，台灣人沒有促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，這部法律有懲獨意味，將反獨、促統視為同一件事，賦予用法律懲戒的可能性，這是典型跨國鎮壓和長臂管轄。

    沈有忠指出，王滬寧在中國政協閉幕會的談話，強調今年要加強統戰、國際宣傳，政協政治決議的「宗教中國化」放在「推進祖國統一大業」篇章談，並把「一國兩制」和愛國者治港、愛國者治澳放在一起，「一國兩制」、「宗教中國化」都是針對台灣，所以宗教交流是今年特別要注意的。

