共機擾台銳減 智庫：北京嚴防飛官「叛逃」

共艦持續逗留台海周邊 預防軍機投誠

中國軍機自二月底迄今擾台架次較去年同期銳減，合計僅七架次軍機越界騷擾，多日掛零。「安全台灣學會（STA）」昨分析指出，此一異常現象恐肇因於共軍內部軍心不穩，在共軍高階將領遭整肅與美國中情局（CIA）發布招募影片的雙重效應下，中共為防範一線飛行員「叛逃」，可能於兩會期間全面停飛並加強政治教育，而持續在台海周邊逗留的共艦，實質上已構成一道防止戰機叛逃的防空攔截網。

安全臺灣學會昨在中共十五五系列座談「中共國防預算與軍事支出」上，針對近期共機擾台數量銳減提出會論指出，外界多推測為中共為四月「川習會」鋪陳善意，或是考量台灣立法院即將審議國防特別條例草案而降低需求等因素。不過，若中共純粹是考量前述因素而意圖令台海降溫，共軍機艦理應同步減少。過去在釋出善意或局勢緩和時，共艦數量曾降至二至三艘，但此次卻始終維持固定的六艘駐留，顯見「釋放善意」的說法並不能完全解釋當前的軍事部署。

安全臺灣學會指出，去年十月廿三日，中共軍紀委張升民接任中央軍委副主席，顯示習近平刻意擴張軍紀委系統的影響力，將其作為整肅軍隊的主要工具；緊接著在今年一月，中共中央軍委副主席張又俠遭證實拘留，對軍心士氣勢必造成衝擊。

更關鍵的是，今年二月十二日，美國CIA發布影片公開招募解放軍軍官提供情報。學會研判，保防系統權力過度膨脹導致軍中怨聲載道，加上CIA刻意釋出的招募影片，必然讓軍紀委系統提高警覺，進而加強監視官兵。

學會強調，中共停止共機活動的同時卻維持固定數量的共艦駐留，其背後目的極可能是為了防範共機叛逃台灣。具備防空作戰能力的共艦，環繞台灣周邊等同建立了一道防空網，可隨時攔截包括共機在內的任何空中目標。

