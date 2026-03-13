為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不只8.8兆台幣 學者：中國隱形軍費高達4成

    2026/03/13 05:30 記者方瑋立／台北報導
    中共上週公布二〇二六年國防預算，總額高達一．九一兆人民幣（約八．八兆台幣），年增七％。學者昨示警，中共實際投入的「隱形軍費」高達三至四成，藏於科研、海警與武警等經費中。（美聯社檔案照）

    對台灣構成巨大威脅 更是東亞軍備競賽根源

    中共上週公布二〇二六年國防預算，總額高達一．九一兆人民幣（約八．八兆台幣），年增七％。學者昨示警，中共實際投入的「隱形軍費」高達三至四成，藏於科研、海警與武警等經費中，不僅對台灣構成巨大威脅，更已成為東亞軍備競賽的真正根源，迫使印太周邊國家大幅增加防衛預算以求自保。

    大比例投入火箭軍、戰略打擊體系

    針對中共龐大軍事預算流向，台灣戰略研究學會研究員曾尹亮分析，自「十四五」規劃以來，中共國防預算已從過去的「雨露均霑」轉向「聚焦投資」。在總預算受控的情況下，預算執行重心聚焦於各軍種主戰裝備的更新換代，大比例投入「火箭軍」與「戰略打擊體系」，並追求機械化、信息化、智能化的「三化融合」。

    曾尹亮指出，中共正大量投入研發「新質戰鬥力」，包含無人裝備、AI演算法與人機協同作戰等。這些軍費投入最終將轉化為實質的地緣政治籌碼，持續加大對印太地區「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫。

    台大政治系副教授陳世民分析指出，中共公布的八．八兆元台幣軍費，相較於台灣今年國防預算加上特別預算約八千億餘元高達十一倍，且中國一年增加約六千億台幣，規模比台灣八年國防特別預算平均每年增加的一五〇〇億元多很多。

    陳世民強調，中共軍費的數字可信度長期受到國際智庫質疑。據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估算，中國實際軍費支出會比官方數據高出三至四成。他剖析中共「隱形軍費」的四大來源指出，首先是隱藏於科技預算、民用研究或國有企業資金的尖端武器研發費用，其次則是如海警及武警部隊等軍事組織的龐大經費，最後則是地方政府國防動員及軍退津貼的補貼，以及向外國獨立採購武器撥款。

    安全臺灣學會理事長楊太源也評估，中共隱藏在民間系統、科研單位軍民融合或對外軍售的國防預算，高達人民幣五五〇〇億至六〇〇〇億元，與國外智庫的推估不謀而合。

    不過，陳世民指出，中國經濟成長目標創下卅年新低，七％軍費增幅雖維持延續性，但已是自二〇二二年以來最大幅放緩，若數據為真，並不足以令中國做好二〇二七年攻台的實力準備。

