為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德：盼朝野團結合作 應對威權擴張

    2026/03/13 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德（中）昨出席外交部春宴，與外交部長林佳龍（左）、駐台使節團團長聖露西亞駐台大使路易斯（右）一同舉杯向與會者致意。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德（中）昨出席外交部春宴，與外交部長林佳龍（左）、駐台使節團團長聖露西亞駐台大使路易斯（右）一同舉杯向與會者致意。（記者王藝菘攝）

    外交部春宴 總統感謝世界各地重要友人到訪、相挺台灣

    總統賴清德昨晚出席外交部春宴並致詞強調，面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張，希望朝野團結合作，成功因應各項挑戰，無論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕不會改變。

    駐台使節團：台灣是亞洲民主典範

    外交部昨於圓山飯店舉辦「二〇二六年外交部春宴」，春宴主題為「堅韌民主，馳騁寰宇」，由外交部長林佳龍主持，邀請賴總統、副總統蕭美琴、各國駐台使節與會。

    賴清德表示，感謝林佳龍積極推動總合外交，深化台灣與各國夥伴關係，去年一年內走訪六大洲、十四個國家，感謝來自邦交國等世界各地重要友人到訪、相挺台灣，也感謝英國、日本、美國等國藉由簽署貿易協議、完成貿易談判等途徑，與台灣加強交流合作。

    他指出，這些都彰顯在邁向AI新紀元過程中，台灣將持續堅定鏈結世界，擴大與民主友盟國家的合作；面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張，希望朝野團結合作，成功因應各項挑戰。

    總統強調，無論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕對不會改變，我們將繼續捍衛區域和平穩定，守護民主自由價值，堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界，引領世界進步繁榮。

    聖露西亞駐台大使路易斯代表使節團致詞表示，台灣無疑是亞洲的民主典範。在全球多變局勢及區域衝突均已悄然成為日常之際，台灣已具備相當應變能力。而國家團結對維護民主韌性至關重要，因此他肯定台灣政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力。

    蕭美琴：台灣盼持續做出人道貢獻

    蕭美琴表示，台灣獨特的國際地位及國際參與的挑戰仍存，感謝各國相助，讓台灣能夠持續在科技、商業、文化等領域進行有意義的貢獻，並確保台海及世界和平穩定，台灣盼持續探尋做出人道貢獻的空間，盼讓科技成為人類進步的力量，而非威權體制的工具。

    林佳龍則說，去年是台灣外交勇敢突破、成果豐碩的一年，未來台灣也將在動盪的世局中，成為民主世界可倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播