公布競選主題曲 童子瑋要讓基隆更好

民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）12日公布競選主題曲《只為台灣頭》，邀請金曲獎得主、知名搖滾樂團董事長樂團的成員白董（右）、吉董（左）操刀詞曲與編曲。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選主題曲《只為台灣頭》，由基隆出生的金曲獎得主、知名搖滾樂團董事長樂團成員白董、吉董操刀詞曲與編曲。歌曲以基隆城市文化與港都意象為背景，副歌巧妙運用「子瑋，基隆會更好」的諧音梗，唱出「只為基隆會更好」的雙重意涵，也象徵童子瑋投身選戰的初衷與心聲，傳達他對未來的期盼。童子瑋說，希望讓更多人一起唱出對基隆的期待，讓「台灣頭」的驕傲與熱情在城市中傳唱。

唱出「台灣頭」的驕傲

童子瑋表示，很開心邀請白董、吉董為基隆創作這首主題曲，歌詞中的情景與意象，就是他每天看見的基隆生活。「從天未亮的崁仔頂，到熱鬧的廟口與市場，這些都是基隆人的日常，也是我一路走來最熟悉的城市風景。」童子瑋說，選戰不是對立或攻防，而是「帶來希望、帶動基隆的熱情」，讓更多人重新相信這座城市的可能。

白董、吉董表示，創作靈感來自「基隆人的一天」，從凌晨時分熱鬧的崁仔頂漁市，到廿四小時熱鬧的廟口夜市、清晨逐漸升溫的信義市場，以及慶安宮敲鐘迎接新一天的畫面，呈現出基隆從清晨到夜晚、充滿生命力的城市日常。歌曲中也加入「Welcome to Taiwan」與「KEELUNG」的意象，傳達基隆作為「台灣頭」門戶城市的定位。

