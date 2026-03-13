為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《松山信義選區民調前》與王世堅鬧翻？ 呂瀅瀅稱遭挾怨報復

    2026/03/13 05:30 記者董冠怡／台北報導
    立委王世堅（左）在昨晚民調前，再一次陪同呂瀅瀅（右）車掃，破除不合傳言。（記者董冠怡攝）

    民進黨台北市議員第四選區（中山、大同）初選結果，立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，而昨晚進行壓軸的第三選區（松山、信義）民調前，又爆出與子弟兵呂瀅瀅鬧翻；王世堅昨天與呂瀅瀅同台，稱是遭人惡意攻擊，兩人一起掃街催票；對於賴俊翰落馬則表示「輸了就是輸了」。

    呂︰我才是受害者

    王世堅之前陪同賴俊翰、呂瀅瀅及已通過大安文山初選的陳聖文一起領表登記，受訪時笑稱「堅系」。昨繼賴俊翰初選未過關，也傳出他與呂瀅瀅鬧翻，他強調是敵對陣營操作，胡說八道欺人太甚，他一定要站在呂的身旁支持。

    王陪掃街破除不合

    呂瀅瀅也說，爆料者曾在她辦公室任職，因得知她有誹謗及恐嚇前科，因此請對方離開，未料被挾怨報復進行政治性攻擊，「我才是受害者！」

    對於賴俊翰落選，王世堅表示很意外，但「輸了就是輸了」，賴雖然輸了，但心志還是很堅定，他以「用之則行、舍之則藏」勉勵賴，將初選過程當作未來人生旅途的寶貴經驗；落敗的因素太多，檢討之後，改天再好好向外界報告。

