《民進黨議員初選》中山大同民調 2現任、2新人勝出

民進黨公布黨內中山大同市議員初選民調結果，新人林子揚通過初選。

6人登記 議員林亮君、顏若芳 新秀林子揚、朱政騏出線

民進黨台北市議員第四選區（中山、大同）將提名四席，昨公布「六搶四」的初選結果，現任議員林亮君、顏若芳過關，新人由謝系、海洋委員會主委管碧玲女婿林子揚，以及總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏勝出，立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬。昨晚也進行壓軸的第三選區（松山、信義）初選民調，今天早上將會公布結果。

民進黨第四選區提名四席，現任議員顏若芳、林亮君以及新人朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖共六人登記；十一日晚間進行民調，由林亮君、顏若芳、林子揚、朱政騏出線。現任議員陳怡君登記後，因涉助理費案判刑後被停權兩年半，喪失提名資格，未參加初選。

林亮君︰年底大選要堅定支持、票票入匭

林亮君表示，首次參加民進黨初選，很多前輩給她建議，還有支持者教她怎麼宣傳「接到電話要怎麼講」，讓她「從支持者身上學習很多」，也呼籲選民在年底大選要堅定的支持她、票票入匭。

林亮君也提到，泛綠選票在中山大同約能支持四點多席，要到五席不容易；若陳怡君脫黨參選，以她兩屆議員跟母親是資深里長的基層組織實力，對本土派的選票會有衝擊，加上小黨也有提出候選人，大選的競爭不容輕忽，雖憂心，但談結果言之過早。

顏若芳︰曾因很穩落選 感謝選民緊守電話旁

顏若芳說，過去曾因大家覺得她「很穩」而落選，二〇二二年捲土重來當選，這次初選過關，許多支持者緊守在電話旁，連廁所、喝水都不敢去，「非常感謝選民不離不棄的支持」。選舉一定會有各式各樣不同的艱難，她會以認真打拚的成績，讓選民知道她是可以託付的對象。

林子揚︰用在中央10年經歷 帶回好的視野

林子揚表示，初選通過不是終點，而是責任的開始，他會用過去在中央十年的經歷，把好的政策與視野帶回台北、帶回中山大同。讓這座城市不只延續歷史，也能迎向新的未來。

朱政騏︰陳怡君是否脫黨參選 成全上關鍵

朱政騏說，接下來的大選對每一位綠營的參選人都不好選、非常艱難。王世堅在本屆議員選舉是超級吸票機，立委初選的時候，也獲得陳怡君支持，在陳怡君可能脫黨參選的情況下，王世間的議員得票流向，將會是民進黨能不能四席全上的關鍵。

未通過初選的賴俊翰說，結果不如預期，但服務地方的心不會改變，未來仍會繼續為地方努力；李立聖說，心裡有失落，也有遺憾，期盼民進黨能夠團結一致爭取市民的認同與支持。

民進黨中山大同市議員初選民調公布結果，新人朱政騏通過初選。

民進黨台北市議員第四選區（中山、大同）昨公布初選民調結果，現任議員林亮君（左）過關。

台北市議員顏若芳（右）通過黨內初選，昨進行車掃謝票。

