韓國瑜稱李貞秀暫具立委職權 陸委會：遺憾立院不撤銷

民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，立法院前天舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。陸委會發言人梁文傑昨對此說，韓院長是在重申「立法院不會撤銷」，行政部門感到遺憾；行政院發言人李慧芝也表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

李貞秀昨受訪則說，她很敬佩韓國瑜的高度，韓維護了立法院的尊嚴、堅持行政中立，並喊話「行政單位可以不要再鬧了嗎？」

梁文傑：李女士「兩個問題」爭議明確

梁文傑指出，李貞秀「女士」現在碰到兩個問題，第一是她登記參選時有無中國和台灣「雙重戶籍」；另一個是就職前，有沒有申請撤銷中華人民共和國國籍。以內政部認定來講，事實就是李貞秀就職之前，沒有申請撤銷中華人民共和國國籍，不管是法律或事實都很明確。

梁文傑強調，因為「國籍法」廿條規定，撤銷立委職權是在立法院，所以韓院長的說法就是重申「立法院不會撤銷」，「我們很遺憾」。

政院：拿國家機密的立委資格不能不明

李慧芝在院會後例行記者會強調，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，行政機關一切依法行政、依法辦理。目前最期望的是，立法院能盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

李貞秀：我父母被共產黨照顧得很好

李貞秀對此表示，如果政府限制任何一個看不慣立委的索資權利，其實最終受害的還是老百姓。她也說，「我一直講說唯一效忠中華民國」，並指國台辦很聰明，「去年利用重陽節去看望我的爸爸媽媽」，這榮耀是台灣人、中華民國政經體制給她的；她也提到，自己很少回娘家，「我的父母在大陸也被共產黨照顧得很好」。

