為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜稱李貞秀暫具立委職權 陸委會：遺憾立院不撤銷

    2026/03/13 05:30 記者鍾麗華、陳鈺馥、李文馨／台北報導
    民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，行政院表示，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。（資料照）

    民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，行政院表示，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。（資料照）

    民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，立法院前天舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。陸委會發言人梁文傑昨對此說，韓院長是在重申「立法院不會撤銷」，行政部門感到遺憾；行政院發言人李慧芝也表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

    李貞秀昨受訪則說，她很敬佩韓國瑜的高度，韓維護了立法院的尊嚴、堅持行政中立，並喊話「行政單位可以不要再鬧了嗎？」

    梁文傑：李女士「兩個問題」爭議明確

    梁文傑指出，李貞秀「女士」現在碰到兩個問題，第一是她登記參選時有無中國和台灣「雙重戶籍」；另一個是就職前，有沒有申請撤銷中華人民共和國國籍。以內政部認定來講，事實就是李貞秀就職之前，沒有申請撤銷中華人民共和國國籍，不管是法律或事實都很明確。

    梁文傑強調，因為「國籍法」廿條規定，撤銷立委職權是在立法院，所以韓院長的說法就是重申「立法院不會撤銷」，「我們很遺憾」。

    政院：拿國家機密的立委資格不能不明

    李慧芝在院會後例行記者會強調，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，行政機關一切依法行政、依法辦理。目前最期望的是，立法院能盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

    李貞秀：我父母被共產黨照顧得很好

    李貞秀對此表示，如果政府限制任何一個看不慣立委的索資權利，其實最終受害的還是老百姓。她也說，「我一直講說唯一效忠中華民國」，並指國台辦很聰明，「去年利用重陽節去看望我的爸爸媽媽」，這榮耀是台灣人、中華民國政經體制給她的；她也提到，自己很少回娘家，「我的父母在大陸也被共產黨照顧得很好」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播