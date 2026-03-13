為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬文君不排審軍購 卻安排考察松指部》綠委：國民黨對軍購就是拖、擋、砍

    2026/03/13 05:30 記者林哲遠、劉宛琳、鍾麗華／台北報導
    國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨更安排國民黨立委徐巧芯等人考察松指部，被視為「劍指卓揆」。（中央社）

    國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨更安排國民黨立委徐巧芯等人考察松指部，被視為「劍指卓揆」。（中央社）

    行政院長卓榮泰七日包機從松指部出發，赴日觀賽WBC為台灣隊加油，被視為台日外交重大突破，此舉引發在野黨不滿，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨更安排國民黨立委徐巧芯等人考察松指部，被視為「劍指卓揆」。民進黨立委批評，考察可以拿來搞政治報復、為難自己的行政院長，還可以拿來向中共輸誠，國民黨現在對軍購案就是三字訣「拖、擋、砍」。

    綠委批：拿考察搞政治報復

    馬文君昨安排考察松指部，馬文君本人並未出席，僅有國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人前往；民進黨立委也未參加，直言不想配合國民黨「作秀考察」。

    徐巧芯受訪表示，卓榮泰出發前一天，行政院召集軍方等單位到台北航空站召開機密會議，卓所說的私人行程看起來事實上是公務；若非行政院下指令，不太可能有民眾可以在松指部包機起飛。

    對此，政院發言人李慧芝表示，卓揆所有行程本來就有維安考量；至於去日本是自費私人行程，兩者並無衝突。

    民進黨團幹事長莊瑞雄認為，國民黨愈生氣，也代表卓榮泰此行在台日外交上取得突破且成功，朝野政黨或全體國人，都應給予掌聲。

    民進黨立委吳思瑤批評，考察很萬用，可以拿來擋軍購、搞政治報復、為難自己的行政院長，還可以拿來向中共輸誠。馬文君過去擋潛艦、砍國防預算，現在要做的是為台灣的主要敵對勢力擋軍購？國人都看得很清楚，國民黨現在對軍購案就是三字訣「拖、擋、砍」，「考察有比軍購案的審議重要嗎？」

    民進黨立委鍾佳濱也說，松指部位於松山機場，而松機就是軍民兩用機場，只要經過民航局申請並獲國防部同意，就可使用。馬文君擺著關乎國家安全的國防特別條例草案不審，要去關心一個松機軍民兩用設施可否能供私人飛機使用，本末倒置、輕重不分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播