賴總統可望4月出訪非洲友邦史瓦帝尼

總統賴清德2024年520就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台參加，與賴總統相談甚歡。（中央社資料照）

上任來第二度出訪

史瓦帝尼政府近日宣布，國王恩史瓦帝三世的五十八歲壽辰暨加冕四十週年慶典，將於今年四月廿四日在傳統首都羅班巴舉行。據指出，國安及外交團隊正朝規劃由賴清德總統親自率團前往友邦表達慶賀。外交部昨證實，政府已經收到史瓦帝尼政府邀請，若有相關規劃，總統府會適時對外說明。

專機直飛史國 不過境他國

賴總統如成行，將是上任後首度出訪非洲。據了解，行程規劃將搭乘專機直飛史國訪問，預計五天，不過境其他國家。

請繼續往下閱讀...

涉外人士指出，史王恩史瓦帝三世的生日為四月十九日，不過，慶典主活動日期已確定落在廿四日，預料屆時將有王室成員、政府官員及各界代表出席。這次的壽辰活動同時具有特殊意義，因為二〇二六年也是史王加冕四十週年。史瓦帝尼政府並公布象徵「紅寶石禧年」的官方標誌，將用於全國慶典宣傳。

預定24日出席慶賀史王加冕40週年

官員指出，史瓦帝尼今年除慶賀史王五十八歲壽辰暨加冕四十週年，也是台灣與史國建立邦誼五十八週年，賴總統如親自訪問，將對兩國邦交有重大意義。前總統蔡英文於二〇一八年總統任內首訪史國，當時時除慶賀兩國建交五十週年，也適逢史王的五十歲生日。蔡英文訪問期間，恩史瓦帝三世還宣布將國名由史瓦濟蘭，改稱為史瓦帝尼。

賴總統上任後，二〇二四年十一月曾出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法