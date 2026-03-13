合體陳俞融贈樹苗 何欣純：將推植栽療癒

民進黨台中市長參選人何欣純（左一）合體議員陳俞融（左二），推出「欣欣向融」植樹贈樹苗活動，獲得民眾支持。（陳俞融提供）

盼種下對土地的責任與下一代希望 讓城市「欣欣向榮」

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨植樹節與市議員陳俞融合體，推「欣欣向融」贈苗活動，何欣純盼種下對土地的責任與下一代希望，並強調，若有機會入主市府，將引進「植栽療癒」讓城市「欣欣向榮」；爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣昨接待西班牙國會議員訪問團到台中參訪；立委楊瓊瓔則深入神岡區公所區務會議了解地方需求。

何欣純與陳俞融昨準備山櫻花、桂花、黃梔子等逾千株樹苗，號召民眾為環保盡心力，吸引大批民眾參與，「欣欣向融」合體，現場民眾高呼「凍蒜」，氣氛熱絡。

何：讓植栽成為生命教育一部分

何欣純說，「前人種樹，後人乘涼」代表環境傳承的精神，植樹節種樹，更是種下對土地的責任與對下一代的希望；她另說，「綠色植栽」不僅能改善景觀，更能與心理健康結合，若有機會入主市府，將借鏡中興大學推動「植栽療癒」的經驗，把綠意帶入辦公空間、學校及社區關懷據點，讓植栽成為長者照護、青年紓壓與生命教育的一部分，讓城市治理從建設到市民身心靈健康都「欣欣向榮」。

陳俞融也說，「一人一樹種希望、綠色台中更閃亮」，台中市長盧秀燕上任近八年無法兌現減少台中空污的承諾，就改換「何欣純市長」來完成。

江啟臣接待西班牙國會議員訪問團

江啟臣昨接待西班牙國會議員訪問團到台中參觀，並享用火鍋、珍珠奶茶等美食，他說，腳踏車起源於歐洲，西班牙也是歐洲文化與歷史的代表，帶外賓參觀世界第一的捷安特公司及台中國家歌劇院，也體驗台中的飲食文化，展現台中的多元文化與製造實力。

楊瓊瓔參加神岡區公所區務會議

楊瓊瓔則勤跑行程，昨參加神岡區公所區務會議，了解里長提出的各項地方事務，並提供意見；她強調，自己長期以來按部就班、一步一腳印勤跑基層打拚，長期為民服務累積實力，感謝鄉親支持，她會全力打拚希望能延續幸福台中，讓市民在享受到幸福感。

