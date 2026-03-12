《民進黨北市議員初選》中正萬華揭曉 劉耀仁、洪婉臻︰拚4席全壘打

張銘祐（中）獲民進黨北市中正、萬華議員提名，表示未來要強化凝聚支持者向心力。（資料照）

提名4席 新人馬郁雯、張銘祐勝出 康家瑋未能過關

民進黨台北市議員提名初選，第五選區（中正、萬華）電話民調結果出爐，現任議員劉耀仁、洪婉臻與新人馬郁雯、張銘祐獲提名資格。洪婉臻說，初選過關只是起點，十一月廿八日大選才是真正挑戰，希望能四席「全壘打」；劉耀仁表示，綜觀今年選舉變數異常的多，民進黨提名的議員參選人更需團結一心，才能把席次極大化。今（十二）日將公布第四選區（中山、大同）初選結果，並持續執行第三選區（松山、信義）民調。

中山、大同民調結果 今公布

綠營在中正、萬華預計提名四席，由劉耀仁、洪婉臻、新潮流前記者馬郁雯、正國會「台派戰鬥雞」張銘祐、湧言會的台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋五人角逐，最終康家瑋以民調成績墊底淘汰，無緣代表民進黨參選。

劉耀仁︰團結一心把席次極大化

六連霸議員劉耀仁以民調成績第一通過初選，他表示，綜觀今年大選變數多，民進黨提名的議員參選人更需團結一心，才能把席次極大化，讓更多優秀人才進入議會，避免遺珠之憾。

本屆當選、爭取連任的洪婉臻指出，初選非常競爭，希望年底大選，綠營提名「全壘打」，團結努力為鄉親做更多事情。

馬郁雯︰保持最認真 穩定前行

馬郁雯選前呼聲高又享新人加權，成功擠進提名窄門，她說，初選後，仍保持最認真態度，持續爭取選民的認同，穩定前行。

張銘祐︰凝聚向心力 配票求勝

張銘祐分析，上次選戰號稱「第三勢力」的民眾黨，與國民黨關係尚不密切，甚至一度獲封「小綠」，因此部分票源和民進黨重疊，如今物換星移白營變「小藍」，上次投給白營的綠營支持者，可能會歸隊把票投給民進黨，未來要強化凝聚支持者向心力，願意主動配票，重返四席全上的往日榮光。

康家瑋︰用畢生心力報答大家

落選的康家瑋說，兩千多天以來「冷暖自知」，將用畢生心力報答大家，全力支持劉耀仁和洪婉臻，但未提及其他兩人，引人玩味。

北市議員洪婉臻說，希望年底大選，綠營提名「全壘打」。（資料照）

北市議員劉耀仁喊話團結一心，把民進黨席次極大化。（資料照）

馬郁雯（右）通過民進黨中正、萬華議員初選，強調持續爭取選民的認同。（記者董冠怡攝）

