為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《民進黨北市議員初選》中正萬華揭曉 劉耀仁、洪婉臻︰拚4席全壘打

    2026/03/12 05:30 記者董冠怡／台北報導
    張銘祐（中）獲民進黨北市中正、萬華議員提名，表示未來要強化凝聚支持者向心力。（資料照）

    張銘祐（中）獲民進黨北市中正、萬華議員提名，表示未來要強化凝聚支持者向心力。（資料照）

    提名4席 新人馬郁雯、張銘祐勝出 康家瑋未能過關

    民進黨台北市議員提名初選，第五選區（中正、萬華）電話民調結果出爐，現任議員劉耀仁、洪婉臻與新人馬郁雯、張銘祐獲提名資格。洪婉臻說，初選過關只是起點，十一月廿八日大選才是真正挑戰，希望能四席「全壘打」；劉耀仁表示，綜觀今年選舉變數異常的多，民進黨提名的議員參選人更需團結一心，才能把席次極大化。今（十二）日將公布第四選區（中山、大同）初選結果，並持續執行第三選區（松山、信義）民調。

    中山、大同民調結果 今公布

    綠營在中正、萬華預計提名四席，由劉耀仁、洪婉臻、新潮流前記者馬郁雯、正國會「台派戰鬥雞」張銘祐、湧言會的台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋五人角逐，最終康家瑋以民調成績墊底淘汰，無緣代表民進黨參選。

    劉耀仁︰團結一心把席次極大化

    六連霸議員劉耀仁以民調成績第一通過初選，他表示，綜觀今年大選變數多，民進黨提名的議員參選人更需團結一心，才能把席次極大化，讓更多優秀人才進入議會，避免遺珠之憾。

    本屆當選、爭取連任的洪婉臻指出，初選非常競爭，希望年底大選，綠營提名「全壘打」，團結努力為鄉親做更多事情。

    馬郁雯︰保持最認真 穩定前行

    馬郁雯選前呼聲高又享新人加權，成功擠進提名窄門，她說，初選後，仍保持最認真態度，持續爭取選民的認同，穩定前行。

    張銘祐︰凝聚向心力 配票求勝

    張銘祐分析，上次選戰號稱「第三勢力」的民眾黨，與國民黨關係尚不密切，甚至一度獲封「小綠」，因此部分票源和民進黨重疊，如今物換星移白營變「小藍」，上次投給白營的綠營支持者，可能會歸隊把票投給民進黨，未來要強化凝聚支持者向心力，願意主動配票，重返四席全上的往日榮光。

    康家瑋︰用畢生心力報答大家

    落選的康家瑋說，兩千多天以來「冷暖自知」，將用畢生心力報答大家，全力支持劉耀仁和洪婉臻，但未提及其他兩人，引人玩味。

    北市議員洪婉臻說，希望年底大選，綠營提名「全壘打」。（資料照）

    北市議員洪婉臻說，希望年底大選，綠營提名「全壘打」。（資料照）

    北市議員劉耀仁喊話團結一心，把民進黨席次極大化。（資料照）

    北市議員劉耀仁喊話團結一心，把民進黨席次極大化。（資料照）

    馬郁雯（右）通過民進黨中正、萬華議員初選，強調持續爭取選民的認同。（記者董冠怡攝）

    馬郁雯（右）通過民進黨中正、萬華議員初選，強調持續爭取選民的認同。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播