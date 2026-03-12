謝典霖不挺姊姊？ 謝衣鳯︰他個人情緒

民進黨彰化縣長參選人陳素月，評估最終對手為謝衣鳯。（陳素月服務處提供）

年底縣市長改選，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，評估最終對手為身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，她斷定國民黨在勝選考量下，不會推出空降人選參選；至於謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖表示家人反對，謝衣鳯昨天強調，那是弟弟個人情緒抒發，不用過度解讀，「我的決心從未動搖」。

陳素月評估 謝衣鳯是最終對手

陳素月昨天於電台節目訪問中說，她個人判斷，以國民黨的提名考量與謝家在彰化縣的組織力，最終還是謝衣鳯參選縣長，因為選舉關係到的不只是個人或一個家族，更關係到政黨整體發展，國民黨如果想勝選彰化縣長，會推出實力比較堅強的候選人，謝衣鳯的基層實力比較強，政治世家組織很強，至於家族內部問題，她認為，國民黨中央會協助解決。

至於外傳彰化出身的新北市副市長劉和然，也可能是國民黨考慮的人選，陳素月認為，彰化縣無法接受平常沒在地方經營的空降者。

謝衣鳯昨出席埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮時，被問及她的弟弟、議長謝典霖一再表示家族反對其參選縣長，她回應說，多數內容是謝典霖個人意見，不盡然是全部事實，外界不用過度解讀，家人之間仍希望保持和諧，她參選縣長的立場沒變過。

為表達參選決心，立委謝衣鳯勤跑行程。 （記者張聰秋攝）

