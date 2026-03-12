為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《拚台中市長選舉》何欣純會勘國小 江啟臣、楊瓊瓔14日造勢

    2026/03/12 05:30 記者蘇孟娟、歐素美／台中報導
    台中市消防局第一救災救護大隊「葫蘆墩高級救護隊」昨成立揭牌，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均出席！（記者歐素美攝）

    台中市消防局第一救災救護大隊「葫蘆墩高級救護隊」昨成立揭牌，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均出席！（記者歐素美攝）

    拚台中市長選舉，民進黨台中市長參選人、立委何欣純會勘西屯國小後棟大樓廁所，大樓有五百名學生只能擠三處男女共用廁所，陷入「一廁難求」窘境，她爭取國教署補助八百廿八萬元新建廁所改善；國民黨台中市長提名姐弟之爭白熱化，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔十四日撞日舉辦造勢活動，被視為二人競選以來首場「對決」，楊瓊瓔說，自有選舉步調，和江分競合擊拚台中勝選；江啟臣則拒絕回應。

    115學年度9月前改善完成

    何欣純勤走基層服務，接獲校方陳情指出，西屯國小後棟大樓各樓層僅一處男女共用廁所，如廁量能不足，每到下課時間，該棟五百學生「搶攻」各層共三處廁所；家長反映，下課僅十分鐘，等不及的學生改衝別棟，低年級學童動作慢往往來不及，只好忍到下節課。

    何欣純與市議員林祈烽前往會勘，在教育部政務次長張廖萬堅協助下，獲國教署補助八百餘萬將另行新建三處廁所，目標在一一五學年度九月前改善完成，讓學生不必再忍受內急之苦；她強調，未來會持續關心校園環境升級，讓孩子有更安全、更舒適的學習空間。

    江啟臣 南區醒修宮舉行見面會

    至於藍營姐弟之爭白熱化，江、楊昨均出席消防局「葫蘆墩高級救護隊」成軍揭牌典禮，江啟臣說，台中市幅員廣大、人口眾多，高級救護隊把急診室的工作向前延伸到第一現場或者在救命的路上，對整個社會及國家資源幫忙很大；楊瓊瓔也說，高級救護隊成員必須經過一二八〇個小時、約十個月的訓練，台中在「到院前心肺功能停止（OCHA）」成功救援率上精益求精，能造福更多人。

    楊瓊瓔 台電大雅服務所旁辦團結大會

    不過，國民黨台中市長提名民調在即，江啟臣訂十四日在南區醒修宮舉辦中西東南區見面會，楊瓊瓔同日也將在台電大雅服務所旁停車場舉辦「萬人挺瓔團結大會」，外界關注是兩人首次競選比拚，楊瓊瓔表示，每個人在選舉時都有預定的活動，強調兩人「分競合擊，台中勝選」；江啟臣則強調，出席的是救護的場合，拒絕回應兩人活動撞日提問。

    民進黨台中市長參選人何欣純會勘西屯國小，爭取補助解決五百生搶廁所之苦。 （圖：何欣純服務處提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純會勘西屯國小，爭取補助解決五百生搶廁所之苦。 （圖：何欣純服務處提供）

