民進黨議員選舉黨內初選》桃議會黨團站路口 挺現任拚過關

民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

下屆桃園市議員選舉民進黨初選民調將於三月十六至廿二日進行，議會民進黨團昨早發動主軸為「挺桃園！Team Taoyuan」的「站路口相挺」應援行動，黨團成員於桃園、蘆竹、楊梅、龍潭等四個行政區同步連線，推薦黨內優秀現任議員，盼市民於民調期間全力支持，讓在地好議員繼續為市民發聲。

民進黨團多位議員放下個人行程，一早深入初選激戰區為現任同事加油，也有在地民眾、團體及協會到場力挺，其中，桃園區永安路與慈文路口由黨團總召許家睿、李宗豪、陳雅倫三人齊聚，力挺李光達、余信憲、黃家齊及幹事長黃瓊慧；蘆竹區南崁路口由呂林小鳳、張曉昀為許清順應援。

請繼續往下閱讀...

楊梅區由副總召彭俊豪於區公所側門，陪同副總召鄭淑方拜票；龍潭區由書記長黃崇真、魏筠、王珮毓合組應援團，於華南銀行龍潭分行前為張肇良打氣。

許家睿說，「挺桃園！Team Taoyuan」不僅為議員初選衝刺，更象徵民進黨對桃園市建設延續的承諾，參與初選的現任議員在基層服務與市政監督都有卓越表現，懇請市民幫忙顧電話，接到民調電話時，請堅定回答「唯一支持」，讓現任議員能順利衝過初選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法