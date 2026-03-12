國民黨提名李四川 民進黨蘇巧慧早已起跑500天

國民黨昨天提名前台北市副市長李四川參選新北市長，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨接受媒體專訪指出，市民更關心參選人推出什麼政見，她是新北唯一十年來在地耕耘的參選人，有信心成為最能顧及新北市主體性與其他城市合作的市長。

蘇巧慧說，新北市民會看誰最適合當新北市長，民眾希望城市升級、生活更好，如果不能帶給城市未來感、光榮感，為何要交付這一票？不要口號治國，參選人的政見才是民眾關心的。

請繼續往下閱讀...

提早國民黨起跑五百天，蘇巧慧強調，她及早與選民雙向準備，她深入瞭解新北各區、各世代不同需求，民眾可藉此認識她，就像傳統市場買菜，「買菜要看到菜」。

民進黨新北市議會黨團總召陳永福認為，各政黨都會推出適當候選人，市民是否支持，取決於候選人的政見、承諾及市政願景。

新北市長侯友宜表示，相信李四川能扛起重責大任、為民服務，競選過程他會盡自己最大的力量，全力輔選支持李四川。

國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君說，將依既定節奏，推進選戰策略。

民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部發言人戴于文回應，期待這次選舉以市政與民生為本，展開理性、正向的君子之爭，團隊會提出具體可行的市政理念，爭取市民支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法