因應台灣有事 日本靜岡、熊本部署長程飛彈

日本防衛省本月底將首次在熊本縣陸上自衛隊健軍駐屯地與靜岡縣富士駐屯地，分別部署「十二式陸基反艦飛彈增程改良型」飛彈（見圖）和「島嶼防衛用高速滑翔彈」（HVGP）。（取自日本防衛省官網）

共軍跳腳 痛批日本「新型軍國主義」

日本為建立「反擊能力」（敵基地攻擊能力）以因應「台灣有事」，啟動多種長程飛彈部署計畫，本月底將首次在熊本縣陸上自衛隊健軍駐屯地與靜岡縣富士駐屯地，分別部署「十二式陸基反艦飛彈增程改良型」飛彈和「島嶼防衛用高速滑翔彈」（HVGP）。

熊本 進駐12式反艦飛彈增程型

日本在二〇二二年修訂安保三文件，明確提出將保有可打擊敵方基地的「反擊能力」，多種長程飛彈部署旨在確保反擊能力。除了十二式增程型反艦飛彈和高速滑翔彈之外，日本也將採購四百枚美製「戰斧」巡弋飛彈，並繼續研發國產長程飛彈。

第一波在熊本縣和靜岡縣的部署，將於本月底完成。十二式增程型反艦飛彈已於九日運抵熊本，地方雖有正反兩面意見，但不影響部署進程。陸上自衛隊富士駐屯地也預定卅一日完成島嶼防衛用高速滑翔彈的部署，這是首次日本國內部署可用於反擊的飛彈。

靜岡 配屬逾五倍音速高速滑翔彈

十二式增程型反艦飛彈與高速滑翔彈戰術定位各有不同。十二式增程型反艦飛彈射程約一千公里，屬於次音速巡弋飛彈，可低空飛行並進行精準打擊，主要用於攻擊敵方艦隊、機場與飛彈基地等目標，也可以從陸地打擊接近日本或南西諸島（西南群島）的登陸部隊。由於可機動部署並進行多枚齊射，適合執行持續性遠距打擊與區域拒止任務。

高速滑翔彈速度可達音速五倍以上，飛行軌跡難以預測，攔截難度高，屬於可在敵方射程之外打擊並排除敵軍部隊的「距外飛彈」（stand-off missile），主要任務是快速突破敵方防空系統，打擊登陸艦隊或重要軍事目標。而正在開發中的增程型，射程可達一千至兩千公里。若從富士駐屯地發射，據稱射程可涵蓋中國以及西南群島周邊地區。

防衛省也計畫在二〇二六年度於北海道的上富良野駐屯地，以及宮崎縣的蝦野駐屯地新設運用部隊，並部署島嶼防衛用高速滑翔彈。

對此，中國國防部發言人蔣斌宣稱，此舉「徹底撕下自衛的偽裝」，充分證明日本「新型軍國主義」已不只是危險苗頭，而是赤裸裸的現實威脅。

