政協會議閉幕 王滬寧再彈統戰老調

中國全國政協十四屆四次會議昨在北京人民大會堂舉行閉幕式，全國政協主席王滬寧發表談話聲稱，要堅持中國共產黨領導，加強理論武裝，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心，協助黨和政府做好宣傳工作。熟稔中共統戰的官員受訪指出，今年中共對台統戰工作將擴大紀念孫中山誕辰，希望國內政黨不要配合統戰操作。

全國政協會議閉幕式，中共中央總書記習近平出席。王滬寧表示，二〇二六是「十五五」規劃開局之年。要更好發揮人民政協的政治組織作用，要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝。

王更說，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常，善於用「十四五」重大成就和「十五五」美好願景，協助黨和政府做好宣傳政策和工作，廣泛匯聚海內外中華兒女奮進新征程、建功新時代的強大正能量。

熟稔中共統戰的官員受訪指出，二〇二六是「十五五」開局之年，不過中國今年度經濟成長率（GDP）目標僅四．五％至五％，這是十九年來最低。許多經濟訊號顯示，中國失業率高、地方財政赤字嚴重，甚至出現內捲式競爭，其內部經濟不太樂觀。

官員說，今年中共對台統戰工作將擴大紀念孫中山誕辰一六〇週年，中共會邀請中國國民黨及統派人士參加。台灣是言論自由國家，不會限制不能紀念誰，紀念孫中山就紀念孫中山，希望國內政黨不要配合中共的統戰操作。

