為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政協會議閉幕 王滬寧再彈統戰老調

    2026/03/12 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國全國政協十四屆四次會議昨在北京人民大會堂舉行閉幕式，全國政協主席王滬寧（前排中）發表談話聲稱，要堅持中國共產黨領導，加強理論武裝，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心，協助黨和政府做好宣傳工作。（歐新社）

    中國全國政協十四屆四次會議昨在北京人民大會堂舉行閉幕式，全國政協主席王滬寧（前排中）發表談話聲稱，要堅持中國共產黨領導，加強理論武裝，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心，協助黨和政府做好宣傳工作。（歐新社）

    中國全國政協十四屆四次會議昨在北京人民大會堂舉行閉幕式，全國政協主席王滬寧發表談話聲稱，要堅持中國共產黨領導，加強理論武裝，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心，協助黨和政府做好宣傳工作。熟稔中共統戰的官員受訪指出，今年中共對台統戰工作將擴大紀念孫中山誕辰，希望國內政黨不要配合統戰操作。

    全國政協會議閉幕式，中共中央總書記習近平出席。王滬寧表示，二〇二六是「十五五」規劃開局之年。要更好發揮人民政協的政治組織作用，要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝。

    王更說，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常，善於用「十四五」重大成就和「十五五」美好願景，協助黨和政府做好宣傳政策和工作，廣泛匯聚海內外中華兒女奮進新征程、建功新時代的強大正能量。

    熟稔中共統戰的官員受訪指出，二〇二六是「十五五」開局之年，不過中國今年度經濟成長率（GDP）目標僅四．五％至五％，這是十九年來最低。許多經濟訊號顯示，中國失業率高、地方財政赤字嚴重，甚至出現內捲式競爭，其內部經濟不太樂觀。

    官員說，今年中共對台統戰工作將擴大紀念孫中山誕辰一六〇週年，中共會邀請中國國民黨及統派人士參加。台灣是言論自由國家，不會限制不能紀念誰，紀念孫中山就紀念孫中山，希望國內政黨不要配合中共的統戰操作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播