卓揆飛東京看球賽 北京「小題大作、刻意鬧事」 》國安官員：川習會前夕 中共佯裝受害者

行政院長卓榮泰上週末飛往日本東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，被外媒稱為一九七二年以來的重大外交突破，但不只中國官方跳腳痛批，國內在野黨也質疑不斷。國安官員受訪分析，台日的緊密聯繫，正好狠狠戳破國共兩黨「民進黨是兩岸關係的破壞者、是所有壞事源頭」的對台敘事，北京也正嘗試「小題大作」，企圖在「川習會」前製造事端、佯裝受害者。

台日關係升溫 戳破國共兩黨敘事

對於中國批評卓揆赴日是「雞鳴狗盜」、「謀獨挑釁」，並警告「一切後果將由日本方面承擔」，國安官員認為，北京之所以連「雞鳴狗盜」這類在尋常外交上難以想像、等而下之的言詞都會噴出來，一方面當然是因為去年十一月以來，中共對日本各種極限壓迫毫無效果，無計可施下只能訴諸「罵街外交」，另一方面，北京正嘗試「小題大作」、刻意鬧事，藉此混淆國際視聽，目的是讓外界以為，在即將到來的「川習會」前夕，是台灣或日本正在製造事端，把中國包裝成「受害者」。

針對國民黨、民眾黨在卓揆說明訪日是自費的私人行程後，仍連日質疑公器私用，國安官員直言，對於在野黨來說，在這個時間點，台灣與日本建立更多的緊密聯繫，都狠狠戳破了無論是共產黨或國民黨長期以來的敘事——「民進黨是兩岸關係的破壞者，是所有壞事的源頭」。

學者：中共怕川普 也有缺油危機

針對解放軍自二月廿七日上午六時至昨上午六時，僅派兩架軍機侵擾我西南空域，較去年同期狂降一〇八架次，台灣青年世代交流協會理事長、政治學者陳俐甫受訪指出，共機銳減的核心原因並非對美台釋出善意，而是忌憚美國總統川普言出必行的作風，且正面臨嚴峻的「油價危機」。

陳俐甫分析，川普接連對委內瑞拉與伊朗強硬軍事打擊，讓各國體會到其絕不空口白話。習近平為避免台海問題成為川普下一個「開刀」目標，選擇低調行事，避免擦槍走火招致美方報復。

其次，陳俐甫點出中共遭遇「石油斷供」的現實困境。中國約三成原油仰賴委、伊兩國，在美方出手後，中國不僅失去制衡俄羅斯油價的籌碼，更面臨原油供應中斷及未來油價暴漲的風險。共機每日擾台需耗費鉅額油料，被迫大幅減少演訓，以保存關鍵的戰備儲油。

