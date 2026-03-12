院版軍購 納中科院809億飛彈、無人載具

中科院說帖指出，政院版一．二五兆元國防特別預算，規劃執行強弓飛彈、銳鳶二型無人機與小型自殺無人艇等三項關鍵國內委製量產案，預算達八〇九億元。（資料照、中央社）

三項關鍵國內委製量產案 美方技術輸出屬軍購範疇

行政院未來規劃提出一．二五兆元國防特別預算，國家中山科學研究院（中科院）於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中，規劃執行三項關鍵國內委製量產案，預算達八〇九億元，佔特別預算額度七．二％。中科院在向國民黨團說帖中指出，考量廠商向美政府提出技術協助輸出移轉申請共同合作在台生產的項目，亦屬美軍售採購範疇，建議納入相關內容。

中科院向藍營提說帖 建議納特別預算

中科院表示，此三案符合國民黨「多層拒止、精準打擊、分散存活、快速決策」之防衛體系建置目標，建議應採「外購與國內委製並進」方式納入預算編列。

中科院說明，全名「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」的強弓飛彈量產案編列三六一億元。該系統屬多層拒止的最外層、攔截高度達七〇公里，可搭配愛國者及弓三飛彈。中科院陳述，相較於愛三、弓三的被動相列雷達，強弓案之主動相列雷達看得更高、更遠、更精準。若本案未納入特別預算，將排擠一般公務預算國產防空飛彈預算編列，不利整體防空系統戰力之建置及戰力發揮。中科院設定之目標為民國一一六年完成第一套區域國產防空飛彈系統整合，且國內釋商可達五〇％以上。

預算挹注 有助外商減輕中國制裁壓力

針對編列一六八億元、全名「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」的銳鳶二型無人機量產案，中科院說明，依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多功能任務。中科院表示，本案透過美方技轉通信、偵蒐酬載及人工智慧技術。中科院提及，配合共同研發的DTC、L3Harris及Anduril等三家外商，已被中國列入制裁名單，本量產案可回饋渠等公司損失，堅定其後續合作意願。

關於編列二八〇億元的「小型自殺無人艇籌獲」案，中科院說明，俄烏戰爭證明無人艇可以創造海上不對稱作戰戰果。以特別預算編列，可以導入國內欠缺的國際海事組織制定的「海上水面無人船準則」自主航行技術。中科院強調，以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中國制裁壓力與合作意願。

至於所設定的目標，中科院說，軟體技術國外引進，硬體儎台一〇〇％國內自製，且無人船不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。

