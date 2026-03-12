國民黨通過3縣市長提名》新北李四川 宜蘭吳宗憲 嘉市翁壽良

國民黨昨提名吳宗憲（左起）參選宜蘭縣長、李四川參選新北市長、翁壽良參選嘉義市長。（記者張嘉明攝）

三縣市皆納入藍白合協調機制

國民黨中常會昨通過第三波直轄市、縣市長長提名名單，分別為新北市徵召前台北市副市長李四川，嘉義市徵召醫師翁壽良，宜蘭縣徵召立委吳宗憲，並由黨主席鄭麗文為李四川等三人披掛彩帶，這三個選區未來全都要納入「藍白合」協調機制。

黃國昌︰將簽政黨合作協議

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌強調，第二階段將簽署政黨合作協議，具體羅列出政策與重要地方政見，最後則進行磋商、明定出彼此若遇競爭時，能選出最強團隊的機制與方式。藍、白兩黨日前對外宣布十三日要發表共同政見會，配合立法院議程延後一天，改至十四日舉行。

鄭麗文指出，目前嘉義市有非常多的謠言，想要挑撥離間，但國民黨在嘉義市的執政成績與優勢，都讓民進黨望塵莫及，只能出奧步。她相信嘉義市選民的眼睛是雪亮的，不會中計、被分化，黃敏惠市長也已用具體行動表達對翁壽良的支持，全黨上下都將支持翁，期許翁壽良能不辜負黃敏惠的執政成績與期許，延續國民黨在嘉義市的執政。

談到宜蘭縣，鄭麗文表示，原本藍軍憂心忡忡，但好在「福將」吳宗憲於提名過程中，並沒有出現外界所想的風風雨雨。

鄭也說，李四川對新北市一點都不陌生，不僅在新北市服務過多年，後來還加入高雄市與台北市府團隊，具有工程與市政建設的專業，這次李在台北市服務完成後，面對新北市的呼喚，將第一次披上戰袍參選，她要感謝李四川願意代表國民黨出征，為國民黨延續在新北市的執政光榮。

