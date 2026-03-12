為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    總預算、財劃法、國防特別條例 政院列本會期優先法案

    2026/03/12 05:30 記者鍾麗華、陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會呼籲，期盼立法院盡速審議總預算案及國防特別條例。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會呼籲，期盼立法院盡速審議總預算案及國防特別條例。（資料照）

    立法院新會期已展開，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過五十項優先法案及預算案。

    賴︰維護民生主權 應跨越黨派

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會呼籲，期盼立法院盡速審議總預算案及國防特別條例，維護民生與主權應該跨越黨派，更應該是政治人物的首要目標。

    行政院發言人李慧芝說明，「財政一法」是財劃法修正草案，「預算二案」為今年度中央政府總預算案、國防特別預算案，其中總預算案自去年八月送至立法院，至今未審。

    「住宅三法」有危老條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都更條例，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等。「環境四法」是廢清法、資源回收再利用法、森林法、土石採取法，其中廢清法修正建立營建剩餘土石方全流向管理；土石採取法針對未經許可採取土石者、未依限完成整復及清除設施者提高罰鍰。

    李慧芝表示，「社福五法」包含老農津貼暫行條例調升老農津貼發放金額，國民年金法調升給付額度；兒童托育服務法草案，強化托育機構的設立與管理；身障者權益保障法將禁止騷擾等入法、社會救助法修法則是將加強脫貧機制；「組織六法」為衛福部相關組織法、國家中醫研究院設置條例草案、國家語言研究發展中心設置條例草案。

    國安十三法 強化防衛韌性

    「產經七法」有「證券投資信託及顧問法」、「企業併購法」、「虛擬資產服務法草案」等。「國安十三法」含國防特別條例、「陸海空軍刑法」、「國家安全法」等，整體強化防衛韌性。

