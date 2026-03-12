立院召委選舉出爐 綠8藍7白1

內政委員會召委由民進黨立委李柏毅（左）、國民黨立委廖先翔（右）擔任。（記者塗建榮攝）

立法院第十一屆第五會期八個常設委員會昨進行召委選舉，都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥。選舉結果，民進黨團獲八席召委，國民黨團七席，民眾黨團一席。

民眾黨中配立委李貞秀加入的內政委員會，由廖先翔、李柏毅分別擔任召委。廖先翔表示，李貞秀已在大法官見證下正式就職，與每一位立委有一樣的權利與義務。他身為召委，一定會確保每位委員都有一樣的質詢權。

請繼續往下閱讀...

李柏毅則說，這段時間行政院、內政部都說明得非常清楚，李貞秀不管是參選資格或有沒有辦理放棄國籍等，都引起相當大的爭議，民調也顯示國人非常擔心，尊重行政部門這段時間的發言；李貞秀是否適任立委，以及相關機密資料是否應提供，都有待進一步協商討論。

立法院各委員會選舉結果為，內政：李柏毅（民）、廖先翔（國）；外交國防：陳冠廷（民）、馬文君（國）；經濟：邱志偉（民）、洪毓祥（眾）；財政：吳秉叡（民）、李彥秀（國）；教育文化：伍麗華（民）、羅廷瑋（國）；交通：林俊憲（民）、黃建豪（國）；司法法制：莊瑞雄（民）、翁曉玲（國）；衛環：林月琴（民）、盧縣一（國）。

中選會人事同意權 立院週五表決

此外，立法院長韓國瑜昨天舉行朝野協商，討論中選會人事同意權案，各黨團同意定於十三日星期五院會進行中選會人事同意權案記名投票表決。

中選會目前僅剩下四位委員，但依規定至少要有五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法