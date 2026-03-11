為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《苗栗縣議員選情初探》一選區新秀戰老將 15人表態搶9席

    2026/03/11 05:30

    記者彭健禮／特稿

    二〇二六苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）選舉，除現任八人尋求連任，另有老將、政二代、媒體人、社團協會理事長等七人表態參選，新秀挑戰老將，競爭相當激烈；其中，民進黨籍苗栗市民代表李建宏不排除轉戰，將牽動綠營提名布局，有待後續觀察。

    此選區應選九席，包含兩席婦女保障名額，本屆席次泛藍陣營有七人、民進黨兩人。惟泛藍陣營的余文忠補選苗栗市長當選並將爭取市長連任，因此，對挑戰者而言，除了面對鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁、張志宇、禹耀東等現任八名議員外，形同多了一席相較容易搶攻的機會，激發有意參選者意願。

    包括前縣議員湯維岳回鍋參戰，前縣議員韓茂賢的外甥彭晧宇、前縣議員呂明亮的兒子呂誠、資深媒體人巫召清與國民黨苗栗縣黨部副主委黃萬盛，以及（火旁）龍文化發展協會理事長彭賢淳、苗栗縣家具公會理事長林志豪等人表態參選，各有其經營領域及支持族群，實力也不容小覷。

    此外，民進黨籍苗栗市代李建宏不排除轉換跑道，挑戰更上層樓，惟民進黨縣黨部已敲定此選區提名兩人，他的動向將牽動綠營提名布局，抑或是能單刀在選戰中激盪出亮眼火花，為綠營再搶得一座灘頭堡，有待後續觀察。

