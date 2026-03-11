國民黨提「3800億元＋N」軍購》許毓仁：美方不會同意這樣編列預算的水準

前國民黨立委許毓仁日前表示，國民黨提出的「三八〇〇億元＋N」軍購是一個不像樣的法案，對不起台灣人民。（資料照）

前國民黨立委許毓仁日前表示，國民黨提出的「三八〇〇億元＋N」軍購是一個不像樣的法案，對不起台灣人民。許昨接受專訪表示，台灣怎麼可能等到有發價書才買軍購？只要今天美國沒發價書，中國就可以對台灣有動作。

「美方不會同意這樣編列預算的水準」。許毓仁表示，面對中共灰色地帶的威脅和長期的共機繞台，我們需要更多的偵察設備，當我們沒有，或北京知道我們後面的補給沒辦法順利進行，這不是開一個大洞給老共進來嗎？

美國沒發價書 中國就可以對台灣有動作

許毓仁表示，政院版的一．二五兆元確實有一些問題，包括不透明和商購，大概八、九千億元可以去做一些談判，包括監督條件、到貨期限來進行放棄或解凍。在藍白多數情況下完全可以操作這塊，而非兩個無法對稱的法案進到委員會。

許毓仁坦言，過去的確我方買東西美國有延遲，國民黨可以在監督上提出「快速通道」，以及台海戰爭中共可能用的各種手法，在這些項目上面先採購，另外國民黨也可以要求進行秘密會議，針對和美方交涉的清單來做對比。他也要對民進黨喊話，不要完全落入焦土對立，要給台階下，最好的方式就是講清楚兩邊要什麼並合作。

許毓仁也說，我們怎麼可能要到等發價書才要買軍購？這對中國很容易，「今天沒有發價書，它（中國）就可以對台灣有動作」，尤其是破壞台灣海底電纜等灰色地帶行動。

許毓仁直言，如果國民黨主席鄭麗文可以見到中國國家主席習近平，習說馬上停止軍演和駭客攻擊，他會舉雙手贊成，「但事實上我認為是做不到」。今天就算國民黨執政，有辦法叫習近平公開說放棄台灣嗎？

對於選舉衝擊，許毓仁強調，國民黨要想清楚，還要不要美國這個盟友，難道要全部靠到中國去嗎？今天投票是在台灣，不是在中國，應該是要為台灣人民服務。

另外，國民黨立委羅明才昨於立法院院會總質詢時，詢問政府一．二五兆元特別軍購預算是否編下去台灣安全就OK？呼籲政府，應留資源給未來的年輕人與新生兒。

對此，行政院長卓榮泰回應，一．二五兆軍購預算將分八年逐年實施，讓重大建設、國防預算與社會福利全面升級。卓也說，預算編下去「當然不是就OK」，這是逐年推進的過程，若委員認為預算不夠，可以提案「一．二五兆元＋N」。

