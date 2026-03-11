指傅崐萁等人兩年六會國台辦 綠委：赴中聽旨 是否人民買單

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

行政院長卓榮泰上週自費赴日觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿。民進黨立委陳培瑜昨質疑，國民黨立院黨團總召傅崐萁等人在近兩年來赴中與國台辦官員會面六次，藍委赴中聽旨的費用，是否由人民納稅錢買單？她已向立法院發出索資公文，要求提供藍委拜會中共官員是否為公費。

陳培瑜表示，她已經向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。她列舉，前年四月廿六日於立法院會期中，傅崐萁率領藍委共十七位前往北京，拜會中共政協主席王滬寧，返台強推國會濫權法案；同年八月國民黨立委陳玉珍赴北京，拜會中共國台辦主任宋濤；傅崐萁又於十二月缺席黨團協商前往香港，返台馬上硬闖「財劃法」、「憲法訴訟法」、「選罷法」等三大惡法。

她續指，去年一月陳玉珍剛刪完文化部預算，就前往廈門參與中共春節活動，與中共國台辦主任宋濤同框；隔月，傅崐萁缺席總預算黨團協商，前往香港，宣稱代表台灣中央政府；去年十二月審查國防預算、國安法案期間，翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等國民黨立委前往廈門，與國台辦官員見面。

向立院索資 了解是否公費

陳培瑜進一步要求：「立法院、國民黨向全國大眾說明，上述行程是不是公費？你們跟中共高官到底談了什麼？」

