自由日日shoot》赴東京為台灣隊加油 藍委猛轟 卓揆反擊：只有共產黨、在野黨在生氣

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓高舉裝有自費單據的牛皮紙袋自證。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰七日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇昨在立院質詢時質疑，卓涉及上百萬元的個人貪瀆問題，要求公開費用單據。對此，卓榮泰在答詢時秀出牛皮紙袋，強調飛機、遊覽車、門票等費用都是自己付的，批評王血口噴人，更直言他赴日「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」

秀單據紙袋 強調都自費

質詢伊始，卓榮泰便主動出擊，要求王鴻薇針對前日「貪瀆百萬」的指控做出澄清。王鴻薇則反擊，「你現在是不是自己理虧，開始自己來攻擊？」要求卓立刻拿出證據。

請繼續往下閱讀...

卓回應，「我拿得出證據，妳怎麼辦？」王說，「拿出來，你就杜悠悠之口啊。如果你拿不出證據，你就涉及貪瀆。」她質問，為什麼華航不說明？是否陷他於不義？支付金額是多少？是一個一個位置的錢？還是整個包機費用？

卓榮泰回應，華航有商業上的顧慮，但費用合於一般行情。前天媒體也都說了，差不多那個價錢（媒體稱航空業者估算，整體包機費用落在一五〇萬元至二〇〇萬元間）。

無法接受立委血口噴人

卓揆隨即秀出一個牛皮紙袋，向王鴻薇叫陣：「如果這裡面（的單據）是真的，委員要不要負責？」王則回嗆這是對社會大眾負責，並諷刺卓是「老掉牙的招數」，要求立即公開單據以杜悠悠之口。

王認為，這一趟引起這麼多質疑，卓有責任對外界來解釋。卓回應：「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」王不滿說，為納稅人把關有何不對？問心無愧就把資料公開出來。卓說，他都自己付，單據都有，他無法接受立委血口噴人，隨便指控行政院官員貪瀆百萬元，要代表行政院嚴厲抗議。

民進黨立委賴瑞隆質詢時詢問，現任行政院長赴日是台日關係上的重大突破，若沒有得到日本高層的同意的話，是不可能成行的。卓揆透露，日方對台灣國家隊相當尊敬，因此當我方提出要去替國家隊加油時，大家大概有共同興趣之所在。他不僅希望能代表中華民國政府官員去國外正式訪問，更歡迎各國重要領導人能到台灣，看看台灣民主進步發展的情形。

民進黨立委李坤城質詢指出，卓榮泰在東京巨蛋球場出現，就是外交上面的突破了，但他沒想到的是，除了中國共產黨，連中國國民黨也這麼生氣，一直在糾結卓榮泰的費用問題。卓回應，他到日本看棒球，自費為國家隊加油，「我請教哪一樣錯了？」是不是私人的自費，大家可以去查，他沒有報一塊錢公帳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法