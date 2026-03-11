涉賣軍機 拍投降影片 士官等3人均15萬交保

士官等三人被中國情工組織「臥龍會」吸收，涉嫌出賣軍機，並自拍投降影片。（路透檔案照）

空軍黃姓通訊中士、潘姓男子、陸軍方姓中士等三人被中國情工組織「臥龍會」吸收，涉嫌出賣軍機，並自拍投降影片，高檢署高雄分署偵查後依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴，移審高等法院高雄分院後，均被諭知十五萬交保並境管。

據了解，軍方網路巡邏發現，署名「統一促進聯合」某抖音帳號貼文內容涉及中共統戰，並與被告潘男有關，報請高雄高分檢檢察官李廷輝追查，發現中共情工組織「臥龍會」涉嫌吸收現役軍人刺探軍機，而潘男則為該會窗口及協助發展組織。

潘男負責替該會成員代號「GUCCI」、「kevin」吸收現役軍人，同時拉攏黃姓通訊中士加入「臥龍會」，黃男除了自拍投降影片，另涉嫌多次傳送機密給對岸人士，獲取四十多萬元佣金。

此外，二〇二三年四月至二〇二五年四月間，方男時任陸軍戰車連中士副車長時，因無力清償積欠地下錢莊卅三萬元債務被吸收，也自拍投降影片及宣誓加入臥龍會，並提供軍中資料，獲得四十多萬元報酬。

高雄高分檢日前偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪，將潘、黃、方等三人提起公訴後移審，高雄高分院認為沒有羈押必要，裁定各十五萬元交保，限制出境、出海。

