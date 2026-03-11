洩賴機密行程 前特勤警官、台商二審均改重判

涉洩漏總統賴清德機密行程給台商友人郭毓庭的國安局前警官曹耿誌，十日被台南高分院改重判八月徒刑；郭男也被改重判十月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

國安局特勤中心前二線二星警官曹耿誌，涉洩漏總統賴清德的不公開行程等機密資料給台商郭毓庭，曹一審被依非法利用個資罪判刑六月、併科罰金廿萬元，郭獲判無罪；檢方不服上訴，高等法院台南分院認為兩人行為危及元首安全，改重判曹員八月徒刑、併科罰金廿五萬元；郭改判十月徒刑、併科罰金三十萬元。此案還可上訴。

前警官六月改判八月 台商無罪變判十月

台南地檢署以涉洩漏國家機密及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴此案。去年六月台南地院審認國安局未將總統行程核定為國家機密，僅認定曹藉公務員職務非法利用個資罪，判刑六月（不得易科罰金）、併科罰金廿萬元。

檢方不服上訴二審，台南高分院合議庭認為，曹員（已去職）與郭男共同違反個資法，行為嚴重損害賴總統的隱私權與危及國家安全、元首人身安全，兩人犯罪時間非短、傳送資料甚多，犯行非輕，因此對曹員改從重量刑。另一審諭知郭男無罪不當，且郭否認犯行、未見悔意，犯後態度不佳，同樣改重判。

檢調查出，曹耿誌（三十二歲）二〇二三年擔任民眾黨總統候選人柯文哲的特勤人員，民眾黨曾在高雄辦活動時，向在高雄左營經營餐廳的越南台商郭毓庭（五十一歲）借用餐廳，郭男因此結識曹員。賴清德二〇二四年五月接任總統後，曹員轉調賴總統萬里警衛室擔任特勤人員。

郭男為掌握賴行程動態與會見政壇人士名單，從中判讀民進黨未來選戰方針或政策風向，以能預先布局、扶持特定人選參選高雄市長，即請曹員提供賴總統每天行程動態與會見人員、政壇人士名單及總統府內部書面資料，郭男並把曹傳送的對話情訊逐一截圖留存在手機相簿，期間長達數月之久。

判決指曹員長期刺探、蒐集賴清德逐日行程動態（包括賴聯絡方式、詳細住址門牌）等情訊，並將相關對話情訊洩密給郭男知悉。一、二審都認為曹洩漏情訊可能涉及國安事項，但因國安局未將總統行程依法核定為國家機密，所以無從依國家機密保護法對曹員究責，僅能從一重的公務員假借職務機會非法利用個資罪處斷，並以曹是公務員、加重量刑。

