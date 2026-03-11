一審判10年6月》吸收軍人當共諜 扯鈴教練上訴駁回

曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢（右）被中共吸收，在台發展組織並拉攏國軍現役、退役士官兵刺探秘密。一審判十年六月徒刑，二審維持判決。（資料照）

扯鈴教練魯紀賢二〇二〇年被中共吸收，返台後找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷、好友趙亦偉等人幫忙，拉攏國軍現役、退役士官兵加入組織；台北地院去年六月依國家安全法之發展組織罪，判魯十年六月徒刑，郭三年十月。案經上訴，高等法院昨天宣判，魯紀賢上訴駁回、維持十年六月徒刑，郭則改判三年，均可上訴。

郭書瑤胞弟郭伯廷二審獲減刑 改判3年

台北地檢署調查，魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，被中共吸收回台後，在士林區租透天厝為據點，找郭伯廷三人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的資金五七〇萬元，透過服役時的人脈，吸收馮世維等五人加入組織，將其交付的部隊文件資料轉交給中國人士，另有十一人拒絕加入。檢方於二〇二三年十一月起訴魯紀賢等十人。

北院審理後判決，魯紀賢十年六月徒刑，郭伯廷、趙亦偉各判三年十月、三年八月徒刑，海巡署時任現役下士馮世維判四年十月，四名已退役的陸軍中士林姿穎六年、空軍中士林明慧六年二月、陸軍上兵常德隆四年十月、下士李得勝四年四月。郭伯廷的女友曾姿婷也依幫助犯判處三年八月，地下匯兌業者田曦判八年徒刑。

案經上訴，二審高院合議庭認為，魯紀賢、馮世維、常德隆、李得勝、曾姿婷五人論罪、量刑並無不當，上訴無理由、維持原判。高院審酌郭伯廷非軍人、非核心角色，不法利益不多，且已繳回犯罪所得，若依最低刑度判處仍屬過重，改判三年徒刑。

至於林姿穎、林明慧始終坦承犯行，一審雖減刑，卻未審酌兩人供出共犯，並繳回犯罪所得，因而改判各處五年徒刑。趙亦偉則未直接接觸、吸收他人加入組織，所得不法利益不多，又坦承犯行，改判二年徒刑，並給予緩刑四年。田曦雖在一審時繳回犯罪所得，但在高院審理時才坦承犯行，高院考量在台已無居留身分，改判七年二月。

