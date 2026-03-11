為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    一審判10年6月》吸收軍人當共諜 扯鈴教練上訴駁回

    2026/03/11 05:30 記者楊心慧／台北報導
    曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢（右）被中共吸收，在台發展組織並拉攏國軍現役、退役士官兵刺探秘密。一審判十年六月徒刑，二審維持判決。（資料照）

    曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢（右）被中共吸收，在台發展組織並拉攏國軍現役、退役士官兵刺探秘密。一審判十年六月徒刑，二審維持判決。（資料照）

    扯鈴教練魯紀賢二〇二〇年被中共吸收，返台後找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷、好友趙亦偉等人幫忙，拉攏國軍現役、退役士官兵加入組織；台北地院去年六月依國家安全法之發展組織罪，判魯十年六月徒刑，郭三年十月。案經上訴，高等法院昨天宣判，魯紀賢上訴駁回、維持十年六月徒刑，郭則改判三年，均可上訴。

    郭書瑤胞弟郭伯廷二審獲減刑 改判3年

    台北地檢署調查，魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，被中共吸收回台後，在士林區租透天厝為據點，找郭伯廷三人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的資金五七〇萬元，透過服役時的人脈，吸收馮世維等五人加入組織，將其交付的部隊文件資料轉交給中國人士，另有十一人拒絕加入。檢方於二〇二三年十一月起訴魯紀賢等十人。

    北院審理後判決，魯紀賢十年六月徒刑，郭伯廷、趙亦偉各判三年十月、三年八月徒刑，海巡署時任現役下士馮世維判四年十月，四名已退役的陸軍中士林姿穎六年、空軍中士林明慧六年二月、陸軍上兵常德隆四年十月、下士李得勝四年四月。郭伯廷的女友曾姿婷也依幫助犯判處三年八月，地下匯兌業者田曦判八年徒刑。

    案經上訴，二審高院合議庭認為，魯紀賢、馮世維、常德隆、李得勝、曾姿婷五人論罪、量刑並無不當，上訴無理由、維持原判。高院審酌郭伯廷非軍人、非核心角色，不法利益不多，且已繳回犯罪所得，若依最低刑度判處仍屬過重，改判三年徒刑。

    至於林姿穎、林明慧始終坦承犯行，一審雖減刑，卻未審酌兩人供出共犯，並繳回犯罪所得，因而改判各處五年徒刑。趙亦偉則未直接接觸、吸收他人加入組織，所得不法利益不多，又坦承犯行，改判二年徒刑，並給予緩刑四年。田曦雖在一審時繳回犯罪所得，但在高院審理時才坦承犯行，高院考量在台已無居留身分，改判七年二月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播