安全考量 傳川普訪中只到北京

川普（法新社）

熟知內情的消息人士指出，由於行程緊湊與安全考量，美國總統川普本月底的中國訪問行程，將只會造訪北京，不會前往其他城市。

香港「南華早報」九日引述數名匿名消息人士獨家報導，美國的先遣團隊已於三月初抵達北京，為這場峰會進行最後階段的準備工作。川普預計在北京參訪的所有地點，都已制定詳細的安全計畫。

請繼續往下閱讀...

南早此前曾披露，中方官員曾研擬比照英國與加拿大總理等其他領袖近期訪中的模式，讓川普訪問從北京開始，接著前往上海訪問。然而，一名消息人士說，川普的行程非常緊湊，沒有再訪問第二座城市的空檔。

此外，增加第二個目的地可能也會有維安方面的疑慮，並造成後勤作業的問題，因此雙方同意此次訪問將僅限於北京。

消息人士指出，川普可能在十一月的亞太經濟合作會議（APEC）期間造訪深圳，「何必急於一時？」

白宮表示，川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國，這將是自二〇一七年以來首度有美國現任總統造訪中國。

儘管中東情勢對川普的維安工作構成挑戰，但消息人士指出，美國和以色列對伊朗的打擊行動，對峰會籌備工作的影響「非常有限」，因為雙方都深知兩國關係是「當今世界上最重要的雙邊關係，而且兩位領袖都非常渴望會面」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法