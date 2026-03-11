中方稱助台人從中東返台 陸委會批認知戰

陸委會副主委沈有忠10日出席座談會，分享兩岸情勢觀察。（記者張嘉明攝）

中共宣稱台灣同胞是中國公民，中國官媒「央視」昨日報導，七十多名台灣人在中國駐伊斯坦堡總領館協調下，搭乘東方航空分批飛往上海，再搭機飛回台灣。外交部表示，伊斯坦堡空域仍開放；觀光署也說，經詢問旅行社後，是因為要讓旅客儘速返台，選擇當時仍有空位的陸籍航空。陸委會副主委沈有忠受訪批評，這個議題有看到認知戰的情況。

美國、以色列對伊朗獨裁政權發動軍事行動，中國駐以色列大使館日前發布撤離通知，將持台胞證的台灣人納入中國公民。國台辦發言人張晗此前聲稱，台灣同胞是中國公民，中方將一如既往，保護包括台灣同胞在內的中國公民安全。

央視報導，七十多名台灣旅客因班機被取消滯留中東，求助中國駐伊斯坦堡領事館後，由中方協調出入境邊檢、航空公司才離境，十日凌晨搭機抵達上海，再搭機回台。

外交部︰這批國人並非滯留戰區

外交部發言人蕭光偉表示，這批國人不是滯留在中東戰火影響的地區，應是返國班機受影響，改在伊斯坦堡搭機離開。

蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域開放，土耳其航空每週也有十多個直飛台北的航班，其實有非常多替代方案，旅行社以及國人若有需要協助的地方，請務必與我國駐外館處聯繫，駐館人員會第一時間全力協助，讓國人安全返國。外交部並說明，截至三月九日，我國駐中東各館處共接獲四八四名國人求助，累計返台國人人數一五九一人。

沈有忠也說，這議題有看到一些中國媒體、網路上有些異常的訊號，有從事認知戰的情況，中共都會利用天災人禍散播政府救災不力、沒有撤僑等事情。

