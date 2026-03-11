為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國將立法 揚言懲治未促統的台灣人》沈有忠︰典型跨國鎮壓 長臂管轄

    2026/03/11 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會10日在台北舉行，邀請蕭督圜（左起）、洪耀南、沈有忠、張五越岳、沈明室與唐開太等專家學者與談。（記者張嘉明攝）

    「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會10日在台北舉行，邀請蕭督圜（左起）、洪耀南、沈有忠、張五越岳、沈明室與唐開太等專家學者與談。（記者張嘉明攝）

    中國全國人大將通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委沈有忠昨日示警，對中共而言，台灣是中國法律管轄的範圍，台灣人沒有促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，這部法律是典型的跨國鎮壓和長臂管轄。

    沈有忠在「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會指出，今年中共對台工作「兩促、兩反」並進，促統、促融合、反獨、反介入，這四個過去都是政策性宣示，今年開始已轉化成具體政策或作為。這次中國「兩會」將通過三部法律，其中「民族團結進步促進法」同時要促進團結和統一，對於沒有要促進統一的中國公民進行懲罰。

    沈有忠批評，跨國鎮壓去年開始就有多起案例，二〇二五年超過一百例，集中在政府官員、國軍弟兄、民意代表、企業及個人，都被中共列入打擊對象。二〇二六年在反獨促統上，中共運用跨境鎮壓手段會持續擴大，政府將審慎應對。

    中國今年國防預算維持七％增長，規模一兆九千多億人民幣。沈則說，中國軍費已超過台灣的十一倍，顯示北京當局儘管面對經濟發展的挑戰，仍優先將資源投入軍事擴張，對台灣與周邊國家持續形成威脅。此舉預示中共未來將持續加大對印太，特別是針對「第一島鏈」軍事演訓與灰色地帶脅迫，試圖透過軍事施壓改變台海與區域現狀。

    張五岳︰北京不會停在口頭宣示

    淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，台灣各界不要太輕忽「十五五」規劃當中，台灣專章對於促進融合發展、推進統一部分。北京會善用主場優勢、國際空間、福建先行先試，雖然五年內不一定能達到武力統一或和平統一，但一定不會只停留在口頭宣示。

