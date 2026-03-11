李貞秀立委資格爭議》綠營籲韓 別為民眾黨開特權大門

李貞秀（資料照）

韓今開朝野協商 討論李的立委身分認定

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜受訪直言，民眾黨的說法與做法就是支持有雙重國籍者在台灣擔任立委，呼籲韓國瑜不該成為民眾黨開民主法制特權大門的協同者。

立法院新會期廿月廿四日開議，李貞秀因立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」。行政院上月通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，卓榮泰也將拒絕李的質詢。

請繼續往下閱讀...

針對李貞秀國籍爭議，內政部過去多次援引「國籍法」指出，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，立法委員應由立法院免除其公職。此外，若中華民國國民兼具外國國籍，擬任應受國籍限制的公職時，須於就職前放棄外國國籍，並於就職後一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

劉世芳︰面對國籍法質疑 李應提出證明

劉世芳昨受訪表示，內政部的立場從頭到尾都一樣，就是有關於「李貞秀女士」在面對國籍法質疑的時候，她應該提出她的證明，否則就有雙重國籍之嫌。如果有雙重國籍之嫌，按照中華民國的國籍法，她本來就不適合當立法委員。

李貞秀身分爭議也涉及戶籍。陸委會主委邱垂正說，政府的職責是依法行政，公平對待所有的中配。但從兩岸關係條例的角度，因為明顯違法，所以內政部認為李貞秀不具備參選的資格，將把這些事實證據提供給相關單位來參考。媒體詢問，如果朝野協商破局？邱回應，陸委會就是依法行政，尊重協商的結果。

陳培瑜受訪表示，民進黨團支持的是「法制」，不支持「特權」，但現在民眾黨的說法與做法，就是支持一個有雙重國籍的人在台灣擔任立法委員。她說，韓國瑜在黨團協商是關鍵角色，解職工作只有在他身上可能成真，呼籲韓把相關法制搞清楚，傾聽專業幕僚的意見，他不該成為民眾黨開民主法制特權大門的協同者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法