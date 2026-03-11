民進黨公布最新民調》逾6成民眾︰李貞秀不適任立委

民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有61.8%的國人認為李貞秀不適任擔任立委。（記者陳逸寬攝）

「韓應勇於任事 依法將其解職」

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍，立法院長韓國瑜將於今天召集朝野協商其資格認定事宜。民進黨昨公布最新民調，指六十一．八％民眾認為李不適任立委；呼籲韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職，因為具雙重國籍者依法不得擔任公職，絕不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

李貞秀反批民進黨 不尊重國會多數

對此，李貞秀回應，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說她適不適任「非常諷刺」。李質疑，若民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行，呼籲應好好關注民生，認真為人民做事。

民進黨發言人吳崢昨召開記者會公布重大時事議題民調，民調詢問「中配立委李貞秀因為國籍問題引發爭議，是否適合擔任立委」。結果顯示，全體選民有超過六十一．八％認為李不適任立委，僅廿二．二％認為適合。進一步交叉分析，中間選民有四十八％認為不適合，國民黨與民眾黨的支持者，也分別有三十四．八％與三十四％認為李不適任立委，顯示台灣民眾已表達清晰意向。

吳崢表示，很遺憾李貞秀並沒有充分展現誠意、正面回應國人質疑，行政部門的態度非常清楚，包括行政院長卓榮泰及各部會首長，都不同意李用這種草率的方式敷衍、面對「國籍法」的檢視；內政部長劉世芳也已講明，李貞秀未完成「國籍法」所要求，必須先放棄另一國籍的相關程序。

據此，吳崢說，按「國籍法」規定，主管機關立法院應主動將李貞秀解職，但目前並未做到。韓國瑜在上月與總統賴清德的新春茶會談話中，表達主動化解朝野歧異和爭議的誠意，期待韓做為立法院的大家長，應該要勇於任事、扛起這個責任。

吳崢強調，民進黨的立場非常清楚，法律面前所有人一視同仁，任何具有中華民國以外的雙重國籍者不能擔任公職，這是對享有權力的立委及公職人員，最基本的單一忠誠要求。這項規定不該因任何人而動搖，也不應該讓民眾黨或李貞秀鑽制度的漏洞，進而產生國家安全的破口。

