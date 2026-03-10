為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川喊接棒市政 蘇巧慧最早備戰

    2026/03/10 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導

    國民黨新北市議會黨團昨天舉行新任幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍、新北市長侯友宜及台北市副市長李四川等人出席，眾人異口同聲支持李四川參選新北市長，期許「一棒接一棒」延續「藍色執政」，場面宛如造勢大會。

    鄭麗文致詞表示，國民黨將徵召李四川承擔重任，李擁有台北、新北與高雄的行政經驗，若能以更大的格局推動北北基桃整體建設，有助於提升台灣競爭力。

    侯友宜說，城市建設不可能由一個人全部完成，一定要一棒接一棒延續，接棒者除了專業能力，更要了解新北市、體察民意，並從基層歷練出發，才能帶領團隊往前走，李四川具備相關條件，「是最棒的接棒者」。

    李四川表示，聽到侯友宜的鼓勵，心中感到非常溫暖，有回家的感覺。「一棒接一棒」不只是政治上的鼓勵，更代表侯友宜在新北打拚多年，對城市發展的責任與信任交付。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她是這次選戰最早做準備、最快提出政見的參選人，更是唯一一位近十年和新北市一起成長的參選人，進步的新北是彩色的，她會推出照顧市民的政見願景，用活力和創新讓新北更好、更進步。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨提出六大教育政見，包括零至六歲實質免學費、訂定新北市中小學教學綱要、推動新北燈塔學校計畫、全齡幸福共學、企業認養助學及深耕體育。

