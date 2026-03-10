李四川未辭官新北趴趴走 綠批只想大位

新北市副市長劉和然（左）、台北市副市長李四川（右）兩人互動熱絡，不時並肩而行、低聲討論市政。（記者羅國嘉攝）

北市副市長職位當跳板？ 李：參訪公托是公務行程、請假出席黨團活動

國民黨預計本週三中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長，李的辭職令今天（十日）生效，李四川昨天上午先考察新北公托，隨後出席國民黨新北市黨團幹部交接典禮，民進黨議員批評，李四川尚未辭官就在新北「趴趴走」，把台北市政拋諸腦後，滿心期盼的只有新北市長大位，將副市長職位當作選舉跳板。李四川回應，參訪公托是公務行程，出席國民黨團活動有請假。

請繼續往下閱讀...

民進黨團：頻繁跑場 只為政治布局

新北市議會民進黨團總召陳永福質疑，李四川身為台北市副市長，如今卻到新北市四處拜會、頻繁跑場，提前啟動選戰模式。副市長的職責是協助市長推動政務，而非將官位當作個人政治布局的一環，李四川自詡為「做事的人」，卻為了選舉把副市長當成跳板利用。

市議會民進黨團副召李倩萍表示，李四川過去曾在新北市政府服務，但近年新北市無論城市規模、人口結構或公共政策需求，都出現極大變化，如果只是反覆強調過去的行政資歷，缺乏對當前新北問題的具體解方與提出創新政見，恐怕難以回應市民需求。

民進黨團幹事長周雅玲認為，李四川從新北到高雄、再到台北，都是以副市長身分在不同城市之間移動，然而城市治理需要長期深耕，尤其李在高雄市府時期，留下前市長韓國瑜遭罷免的結果，如果只是把不同城市當成政治舞台輪流登場，難免讓人質疑李四川是否把新北市長當作累積政治能量的履歷？

社子島居民抗議 李四川卻在新北

黨團書記長李宇翔批評，台北市社子島開發爭議僵持不下，社子島居民昨清晨前往台北市長蔣萬安官邸抗議，李四川上午卻出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，顯然心思早已放在新北市長選戰，台北市民情何以堪？

新北市議員卓冠廷說，李四川的辭呈昨天尚未生效，領台北市民公帑，急於到新北「趴趴走」，不僅對台北市政不負責，也對新北市民不尊重。

李四川表示，昨天早上參觀公托是公務行程，之後從十點半請假到一點半，出席新北市議會國民黨團活動，兩點回台北市主持都市計畫委員會。他強調，政務官請假本來就可以參加政治活動，政治人物一般都是這樣處理，而且他還有卅天的假未休完。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法