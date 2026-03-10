為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    張峻、魏嘉賢能否和解 反傅陣營成敗關鍵

    2026/03/10 05:30 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮縣議會議長張峻將在本週宣布參選花蓮縣長。（資料照）

    花蓮縣議會議長張峻將在本週宣布參選花蓮縣長。（資料照）

    下屆花蓮縣長選舉，「反傅大聯盟」逐漸形成共識，但隨著議長張峻在本週將宣布參選，張和已宣布參選的前花蓮市長魏嘉賢間的矛盾能否和解將成結盟的成敗關鍵。若最後形成「三腳督」，國民黨提名的現任吉安鄉長游淑貞在立委傅崐萁夫妻操盤下，積極採分化張、魏的策略，兩強相爭反倒讓游坐收漁利，這也是「反傅陣營」能否具體成型的關鍵。

    花蓮縣的藍綠政治版圖約七比三，民進黨長期居於劣勢，尤其是原住民族群佔四分之一強，被國民黨長年視為鐵票區，下屆縣長選舉游淑貞獲國民黨提名，表面上是傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻的接班人，事實上更像是「代理人」。在民進黨不提名參選人的考量下，由於張峻及魏嘉賢均出身國民黨，傅陣營首要當然是固守藍營票源，進一步操作讓藍營支持者視兩人為「背骨」、「叛徒」，最後再利用各種方式離間兩人，這也是民進黨最不願看到的結果。

    民進黨資深人士分析，黨中央這次不提名縣長人選，釋出最大誠意希望組成「反傅大聯盟」，雖然地方民代及「罷傅團體」成員力挺和張峻結盟，但魏嘉賢家族長期經營花蓮，且和藍綠關係盤根錯節，實力不容小覷，高層也數度和魏家連繫結盟事宜，到底挺誰？近期仍以觀察為主，掀底牌時機仍待進一步評估。

