    首頁 > 政治

    民進黨啟動輔選專案 花蓮模式低調助陣 力拚凝聚「反傅」氣勢

    2026/03/10 05:30 記者陳政宇／台北報導
    花蓮縣議會議長張峻將在本週宣布參選花蓮縣長。（取自張峻臉書）

    花蓮縣議會議長張峻將在本週宣布參選花蓮縣長。（取自張峻臉書）

    民進黨布局年底九合一選舉，目前完成十五個縣市長提名，上週起由黨秘書長徐國勇領軍啟動輔選專案會議，盤點中央資源助攻。無黨籍花蓮縣議長張峻預告本週宣布參選花蓮縣長，民進黨力拚凝聚「反傅」氣勢、突破傅家勢力，但「花蓮模式」如何運作仍待商榷。

    黨內目前無人有意願參選縣長

    被視為「反傅崐萁頭號旗手」的張峻即將上陣，民進黨人士評估，黨內目前並無參選縣長意願的人選，且今年當地選情特殊，包括無黨籍縣議員魏嘉賢也投入選戰，但民進黨目標明確鎖定在不讓傅崐萁勢力延續，因此須凝聚「反傅」氣勢。

    面對地方民代期望與張峻合作，「花蓮模式」如何執行？該人士表示，黨內尚未討論這部分，因為縣長選舉是一回事，但要怎麼輔選黨籍議員是另一回事，待縣長參選人正式確定後，才會進一步討論議員選舉的合作方向。

    另，在一級戰區台北市，跨派系與基層咸認行政院副院長鄭麗君是黨內首選，但須評估美國關稅議題等外部變數，傾向靜待最佳時機。桃園市方面，包括總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰及立委王義川皆納入考量。新竹縣方面，竹北市長鄭朝方有望披掛上陣，仍須觀察國民黨內初選動向。至於新竹市、金門縣與連江縣，選對會持續尋覓合適戰將，若有進展就會開會確認人選。

    此外，民進黨上週起由徐國勇親自坐鎮輔選專案會議，邀集行政團隊代表、黨部幕僚單位與各縣市競選團隊，針對組織架構、文宣政見及地方社團互動展開討論。輔選人士說明，席間根據候選人的人設定位與選區特性，提供合適的支援形式與攻防策略，例如媒合黨部活動或參與政論節目等。

    徐國勇坐鎮輔選專案會議

    邀行政團隊、黨部幕僚討論

    角逐苗栗縣長的縣議員陳品安及參選南投縣長的牙醫温世政，是首批參與會議的縣市長被提名人。陳受訪表示，兩縣市同樣都是挑戰現任者的艱困選區，當天談及如何突破地方選民結構、發揮兩人親民個性優勢，並就假牙補助等跨縣市政見交換意見，研議透過與不分區立委合作，針對地方議題邀請中央部會官員一起討論或會勘。

