列舉藍白推親中、錢坑、侵犯憲法三類法案 綠委盼韓捍衛立法程序正義

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

本屆立法院在野黨多次以「逕付二讀」的方式，跳過委員會實質審查推動爭議修法，引發爭議。面對新會期，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨再盤點藍白可能提出的親中、錢坑、侵犯台灣憲法三大類法案，盼立法院長韓國瑜捍衛立法程序正義。

逕付二讀 成藍白修法特快車

吳思瑤指出，在親中法案上，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，企圖透過外島替中國洗產地、讓中國人、貨自由流通，不受台灣法律的規範，讓中國劍指台灣前，先從外島下手；再者，在野黨所堆動的「不在籍投票法草案」，讓中國對台介選有其空間；第三，兩岸人民關係條例中配六改四、國民黨立委傅崐萁所提「國籍法修正案」讓中國籍人民容易取得台灣的參政權等皆令人憂心。

錢坑法案方面，在野黨提出「台灣未來帳戶」、零到六歲不需繳納健保費、六十五歲不需繳納健保費等修法，用立法權來凌駕行政權，破壞預算法規、財政紀律。

最後，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」主張以公民投票推翻憲法法庭判決，企圖摧毀台灣的憲法精神。

吳思瑤分析，藍白弄出一套「修法特快車」模式，對於爭議法案，互相掩護並隨時可以將法案從委員會抽出逕付二讀，或是直接在院會一提案就逕付二讀，企圖減少輿論的後座力。

民進黨團書記長范雲指出，有多名國民黨立委提出「選罷法修正草案」也令人擔憂，包括許宇甄提案就職未滿一年不得提議或連署罷免等三項修法，現在都在等待協商，這些法案若通過，將引發不可逆的憲政危機。

吳思瑤呼籲，立法院長韓國瑜在本會期在軍購案上相對地回歸到理性、符合憲法程序，也希望韓院長繼續秉持真正的議事中立、程序正義，讓法案有嚴謹的討論。

民團籲藍白倒閣 交民意解決

立法院藍、白黨團過去數月強推「財劃法」等五項爭議法案修正案，行政院長卓榮泰均指悖離憲政不予副署。公民監督國會聯盟執行長張宏林批評，「倒閣」是立法權制衡行政權的「尚方寶劍」，若真獲多數民意支持，不如就參酌日本自民黨先例，交由民意解決爭議。

台灣北社社長羅浚晅也直言，立法院若不滿內閣施政，可提案予以「倒閣」，若能以此促進立法權更新，不失為化解爭議的合理手段。

