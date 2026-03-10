為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民調逾半不挺中配立委 黃國昌：待完整報告說明

    2026/03/10 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨民調顯示半數以上民眾不支持中配立委。民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，等完整報告出來再說明細節。（記者王藝菘攝）

    

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，前黨主席柯文哲日前在高雄座談會自曝民眾黨內部民調，題目為中配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立委，結果逾五成受訪者贊成，反對者僅約三成，顯示半數以上民眾不支持中配立委。民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，民調是黨中央所做，他有看過，等完整報告出來再說明細節。

    柯文哲七日南下高雄參加座談會時表示，最近為了李貞秀問題，民眾黨有做民調，題目中問到中配就算拿到身分證，也不應該當中華民國立委，民調顯示超過五成贊成，三成反對。柯解讀，目前台灣人腦袋中歧視中配，繼續鬧下去對民眾黨是流血的，但中配有對不起台灣人嗎？

    黃國昌昨表示，關於中配參政權的事情，從過去運作以來都非常穩定，即使在前總統蔡英文主政時期，也沒發生任何問題，為何相同的法律、制度，到總統賴清德時，卻出現天翻地覆的差別，竟然成為對在野黨政治攻擊的武器，甚至撕裂社會。

    黃國昌說，民眾黨對此感到擔憂，希望所有事情在制度運作上，不要隨著政治上面的需求變來變去，反而遮掩現在亟待處理的問題。

