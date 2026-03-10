中國判刑富察納懲獨成果 我批「壓制言論自由」

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀2023年3月赴中國探親後，在上海被中國國安單位逮捕關押，之後更被中共「秘密起訴」、羅織分裂國家罪名，判刑關押至今。（翻攝臉書）

中國全國人大會議昨日審查最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告，中共並將「懲獨」列為過去一年工作成果，報告提到八旗文化總編輯「富察」李延賀案，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。陸委會痛批，中共逮捕和拘禁文化人李延賀，完全是為壓制言論自由和出版自由，突顯中共專制統治的本質。

中國最高人民法院院長張軍發表工作報告宣稱，堅決捍衛國家安全，深化反顛覆、反分裂、反恐怖，嚴懲台獨頑固份子，依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

根據工作報告，涉台部分提到「貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

中國最高人民檢察院檢察長應勇回顧工作時提到，貫徹「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治「台獨頑固份子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。

二〇二三年三月，「富察」回中國探親後，在上海遭中國國安單位逮捕關押，事後被中共「秘密起訴」、判刑；直至二〇二五年三月，中國國台辦才對外公布罪名，稱李延賀涉犯「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並沒收個人財產人民幣五萬元。

中國對台法律戰至今持續進行，二〇二五年六月五日，廣州市公安局發出懸賞公告，通緝廿名台灣「資通電軍」成員，懸賞每人一萬元人民幣；同年六月，國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城在台公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。十月，重慶市公安局再對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查；今年一月，中共將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將偵辦國安案件檢察官陳舒怡列為「台獨幫兇打手」。二月時，親中港媒指控劉世芳外甥在中國經商、捐款政治獻金，國台辦隨即聲稱將「依法查處」。

