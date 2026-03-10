為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    習近平警告「軍中不容二心」 陸委會：反映深度不安

    2026/03/10 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中共總書記習近平七日視察「解放軍和武警部隊代表團全體會議」時聲稱，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。（美聯社）

    中共總書記習近平七日視察「解放軍和武警部隊代表團全體會議」時聲稱，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。（美聯社）

    中共軍委副主席張又俠遭「立案調查」後，中共總書記習近平近日視察「解放軍和武警部隊代表團全體會議」時聲稱，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地；陸委會副主委沈有忠昨日表示，習近平強調「軍中不容二心」，反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。

    沈有忠：習整肅共軍 全球最大風險來源

    沈有忠昨出席「二〇二六中國兩會與台、美、中變局」座談會，分析中共對國際民主社會與對台灣的威脅，並探討習近平透過整肅將共軍打造成為黨所用、為習所用的軍隊，是兩岸、印太及全球最大的風險來源。

    沈有忠說，習近平強調「軍中不容二心」及中共軍委副主席張升民要求「全軍聽習指揮」，反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。近年習從火箭軍及裝備發展部開始，演變為對全體高階將領進行史無前例的大規模清洗，無論原因為何，都顯示習正透過大規模的整肅，將解放軍打造一支為黨所用、為習所用的軍隊，而不是保衛中國人民的軍隊。習目前以政治建軍、改革肅貪為由，整肅異己，也不斷加大對台灣的軍事威脅。

    陸委會主委邱垂正日前會見德國馬歇爾基金會「台美歐政策計畫」訪團時也表示，近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，及其內部治理與政治忠誠度問題，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

