訪日包機帳單 政院：全數卓揆支付

行政院長卓榮泰（中）七日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）

行政院長卓榮泰七日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用。立法院國民黨團書記長林沛祥昨表示，看球沒有問題，問題只有一個，包機帳單是卓榮泰自費，還是全民買單？對此，行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。

李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，卓揆就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。

李慧芝指出，卓揆已公開說明，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用，且出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。

藍委稱松指部是軍用機場

「私人行程可任意使用嗎」

國民黨立委王鴻薇質疑，包一架A321neo客機，約一百五十萬元到二百萬元，卓揆就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。她已去函行政院、華航、松指部了解情況，包含此次班機行程、專機價格、是否已經支付、支付單位、是否為公務行程，以及多少隨行人員及執勤時數、專機申請使用辦法等，如果沒有答案，相信大家都知道是怎麼回事了。

林沛祥指出，若「假日私人包機看球」成為慣例，國民黨團要嚴正詢問行政院，日後是否所有政要只要以「私人行程」為由，均可動用軍民兩用停機坪、調度國籍航空公司專機出國？

