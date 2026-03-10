卓揆訪日 官房長官：未與政府人員會面

行政院長卓榮泰七日訪日，前往東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽台灣對捷克的比賽。日本政府發言人、官房長官木原稔在九日的例行記者會上表示，卓榮泰並未與日本政府相關人士會面。（資料照）

行政院長卓榮泰七日訪日，前往東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣對捷克的比賽，引起中國跳腳。日本政府發言人、官房長官木原稔在九日的例行記者會上表示，卓榮泰並未與日本政府相關人士會面。據他了解，台灣方面說明這是「私人行程」，因此政府沒有立場對此發表評論。

木原稔：日方沒有立場評論

卓榮泰快閃東京巨蛋，被視為台日斷交五十四年來的重大外交突破。日本媒體也相繼報導這項消息，但台日官方都相對低調。

中方嗆聲：日本將承擔後果

中方的反應非常崩潰。中國外交部副部長孫衛東七日晚間致電日本駐中國大使金杉憲治，對此提出抗議，日方則回應，日本對台灣議題的立場沒有任何改變。中國外交部發言人郭嘉昆九日再就此事批評日本「容許（台灣的）挑釁行為」，並警告「一切後果將由日本方面承擔」，暗示可能採取報復措施。

木原稔在記者會上被問及卓榮泰訪日一事。他表示，據了解，台灣方面說明，卓榮泰這次訪日是私人行程，並未與日本政府相關人士接觸，因此日本政府並沒有立場對此發表評論。

相對於日本政府反應低調，日本網友則是情緒激動。日本雅虎新聞網上有網友留言，WBC比賽已證明台灣不是中國的一部分，各自都有國家代表隊，如果台灣是中國的一部分，習近平應該來為台灣加油才對。而對於中國無理抗議和恐嚇，也有網友呼籲，日本應早日制定日本版的台灣關係法。

