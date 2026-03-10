為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林佳龍過境澳洲 參訪雪梨

    2026/03/10 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    澳洲議員麥德莫特（右）昨透過臉書，釋出與外交部長林佳龍（左）過境澳洲的合影照。（圖擷取自臉書）

    澳洲議員麥德莫特（右）昨透過臉書，釋出與外交部長林佳龍（左）過境澳洲的合影照。（圖擷取自臉書）

    澳洲議員曬合照：台澳共享民主原則

    外交部長林佳龍月初率團訪問友邦吐瓦魯，回程經澳洲轉機。澳洲新南威爾斯州議員麥德莫特昨透露，他於本月六日在澳洲會晤林佳龍，並釋出與林佳龍的合影。

    林率團訪問吐瓦魯 回程經澳洲轉機

    林佳龍三月四日至五日以總統特使身分，率團訪問吐瓦魯國，外交部日前指出，林佳龍於澳洲轉機，七日返抵國門。

    麥德莫特昨透過臉書表示，他上週五在議會同仁及台灣駐澳大利亞台北經濟文化代表處的陪同下，與林佳龍會面。

    麥德莫特指出，他也於七日受邀與澳洲台灣同鄉會共慶農曆新年，並發表演說；八日則於世界台灣商會聯合總會聯席會議發表演說。麥德莫特說，台澳共享民主原則，且皆希望建構開放、包容、穩定的印太地區，很高興這個週末能與台裔澳洲社群共度。

    赴雪梨歌劇院錄影 參與海外台商活動

    林佳龍除與麥德莫特會晤之外，在澳洲期間也特別至雪梨歌劇院錄製影片，祝賀世界台灣商會聯合總會聯席會議圓滿成功。世界台商總會指出，這是台灣外交部長首度以錄影方式參與海外台商活動，展現政府對全球海外台商的高度重視，為經濟外交增添實質互動。

    世界台商總會總會長熊強生於開幕典禮致詞指出，去年台灣經濟表現受惠於強勁出口表現，全年GDP成長率已超過八．五％，人均GDP更突破日、韓，成為亞洲高收入經濟體的新標竿，台灣股市總值超越三兆美元，名列全球第八，充分展現台灣企業在創新實力與市場信心的厚實基礎。

    面對全球局勢變動，熊強生強調，台商應團結一致堅守信念，與民主夥伴國家並肩維護和平與繁榮，他也欣見歐洲、非洲及大洋洲區的新任總會長展現年輕世代的活力，期盼更多年輕台商加入，肩負傳承與創新的任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播