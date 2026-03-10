明居正：台美藉晶片 達成實質同盟

台灣大學政治系名譽教授明居正昨指出，台美關稅協定說明，台美已經藉著晶片這項最重要的戰略物資，達成實質上的同盟關係。（記者林正堃攝）

台美日關係日漸緊密 國際發展趨勢對台有利

中東戰火未歇，中國全國兩會目前正於北京召開，國際局勢對美中台關係的影響受到關注。台灣大學政治系名譽教授明居正指出，台美關稅協定說明，台美已經藉著晶片這項最重要的戰略物資，達成實質上的同盟關係；台美日關係日漸緊密，台灣目前除了在石油與天然氣方面會面臨短暫威脅，整體發展趨勢對台灣而言有利，對中共則是不利的。

請繼續往下閱讀...

傅澤民：美暫緩軍售 台灣需謹慎看待

國策研究院昨舉辦「二〇二六中國兩會與台、美、中變局」座談會。中研院政治學研究所助研究員傅澤民指出，美國暫緩對台軍售，是台灣需要小心看待的信號，必須積極與美方保持溝通，並透過台灣關係法確保軍購延遲交付問題不會太過嚴重。

傅澤民也指出，中東戰爭凸顯能源的脆弱性，台灣是高度仰賴能源進口的國家，特別是半導體產業對於穩定能源供給更有高度需求，他認為，台灣除了應確保能源供給之外，也應持續強化國防，深化與日本、澳洲的實質國防合作。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，台灣高級官員近期有許多行動，包含行政院長卓榮泰訪日看棒球，陸軍司令呂坤修二月密訪菲律賓等，目前大趨勢對台灣有利，且台灣的地理位置涉及全球五十一％航運，重要性比動態競爭的晶片更加穩固。

蘇紫雲：美軍儘速壓制伊朗 有利抗中

蘇紫雲認為，若美軍能在四週內成功壓制伊朗，中國、俄羅斯、伊朗、北韓組成的「CRINK」聯盟將三缺一，會更有利美軍集中力量在印太對抗中國。

明居正認為，在談論美中台關係時，不能只看美中台，應從全局觀察，尤其是美國總統川普的外交戰略推動及設想，他指出，美國近期攻打了委內瑞拉、伊朗，並加強掌控巴拿馬，整體國際局勢對中共非常不利、對美國比較有利，美中雙方的籌碼數量有非常大的變化，這不光是川習會的議題，更是美中長期的戰略對抗。

明居正認為，這也牽涉到台美關係，許多人批評台美關稅協定內容，但台美關稅協定說明，台美已經藉著晶片這項最重要的戰略物資，達成實質上的同盟關係，讓台灣成為美國的核心利益。

明居正指出，台美日關係日漸緊密，中共面對此狀況悲憤卻無力，只能眼睜睜地看著台灣愈來愈走近美國；對台灣來說，目前除了石油與天然氣會有短暫威脅，整體發展趨勢對台灣而言有利，對中共則是不利的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法