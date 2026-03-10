鼓勵台灣各黨放下分歧 美國務院促速通過國防特別預算

中央社報導指出，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。（中央社）

立院國民黨團提出「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，將預算上限大幅砍至三八〇〇億元，草案已於六日付委，將與行政院版、民眾黨團版一併審查。針對有說法指美方並未接受國民黨提案，根據中央社報導，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

傳美方未接受國民黨提案

針對國民黨團提出的三八〇〇億元國防特別條例版本，國民黨前立委、現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員許毓仁於六日透過臉書表示，根據他與華府人士的溝通與理解，美方並未接受這項提案，也不存在所謂任何默契。

對此，中央社報導指出，美國國務院發言人表示，依據「台灣關係法」及美國歷屆政府四十五多年的一貫承諾，美國支持台灣獲得與其威脅相稱的關鍵防禦能力。

國務院發言人說，「我們鼓勵台灣立法院各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，為台灣取得關鍵防禦能力提供資金，進而展現台灣捍衛自身安全的決心。」

行政院會去年十一月廿七日將規模八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，在立法院十度遭封殺，立法院院會本月六日終於依據黨團協商結論，將政院版國防特別條例草案、三八〇〇億元的國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，與民眾黨團提出的四〇〇〇億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」一併付委審查。

